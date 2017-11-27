"Эффект Вайнштейна" косит ряды американского истеблишмента

Волна, поднятая нравственным падением знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого на данный момент обвинили в домогательствах более 50 женщин, затопила Голливуд и превратилась в цунами, обрушившееся сначала на влиятельных журналистов, а потом и на видных политиков.

Происходящее в последние два месяца называют "культурной революцией" и сравнивают с Уотергейтским скандалом.

Как сообщила на минувшей неделе Los Angeles Times, льющийся из Голливуда поток жалоб на сексуальные домогательства все больше занимает тамошнюю полицию, которая никогда еще не имела дела с таким наплывом претензий к такому количеству звезд шоу-бизнеса сразу.

Полицейское управление города сформировало пять следственных бригад, каждая из которых состоит из двух дознавателей, и бросило их изучать жалобы на домогальства.

Десятки дел против звезд

"К нам поступает беспрецедентное число жалоб", — говорит капитан Билли Хейс, заведующий спецбригадами.

В настоящий момент ведется 28 дел в отношении деятелей Голливуда и представителей СМИ, включая Харви Вайнштейна, актера Эда Вествика, сценариста Мюррея Миллера и агента Тайлера Грешама.

В полицию поступило еще 37 жалоб, но они относятся к другим юрисдикциям, куда и были переправлены.

Заявительницы жалуются на преступления сексуального характера, такие как изнасилование, и на менее серьезные "развратные действия" (lewd acts), например, неуместные прикосновения или мастурбация. Но срок давности на вторую категорию нарушений составляет в Калифорнии всего год, так что во многих случаях привлечь кого-то за них будет сложно.

Недавно полиция отказалась по этой причине реагировать на жалобу актера Кори Фельдмана, который утверждал, что в 1990-х гг. к нему приставали двое взрослых актеров.

Срок давности на изнасилование — 10 лет

По словам капитана Хейса, в 95% случаев фактических улик не существует. Дознавателям приходится полагаться на показания людей, которым рассказывали о случившемся потерпевшие после совершения в их адрес развратных действий.

Часто преступления сексуального характера, на которые поступили жалобы, происходили в отелях. В таких случаях полиция на месте изучает книги регистрации постояльцев и видеозаписи с камер наблюдения.

Полиция Лос-Анджелеса сотрудничает с коллегами из Беверли-Хиллс, Нью-Йорка и Лондона, которые тоже открыли на Вайнштейна дела. По словам бывшего лос-анджелесского прокурора Дмитрия Горина, предполагаемая жертва Вайнштейна может приехать в США из Британии давать против него показания.

Пока продюсера ни в чем официально не обвинили. Три недели назад в нью-йоркской прессе промелькнули сообщения, что полиция вот-вот получит ордер на арест Вайнштейна. Они оказались преждевременными.

Актер Вествик, которого актриса Кристина Коэн обвинила в изнасиловании, говорит, что он ни в чем не виноват. То же самое говорят сценарист Миллер и актер Терри Круз, которого обвиняют в том, что он "лапал" своих жертв.

Но даже если обвинения в их адрес окажутся на поверку голословными, ущерб их карьерам нанесен невосстановимый. Вайнштейна убрали из компании, носящей его имя, а почти готовый фильм, в котором снимался обвиненный в домогательствах актер Кевин Спейси, частично пересняли, чтобы "стереть" его присутствие.

Потрясения в журналистских кругах

Волна разоблачений из Голливуда докатилась до редакций различных средств массовой информации и поломала карьеры политического обозревателя Марка Хэлперина, корреспондента New York Times в Белом доме Гленна Траша, Мэтью Зиммермана (Эн-би-си), Майкла Орескеса (Эн-пи-ар), Локхарта Стила (левый сайт Vox), Хэмильтона Фиша (либеральный журнал New Republic), Леона Визелтира (либеральный журнал Atlantic) и двухметрового Чарли Роуза, чья передача "Чарли Роуз", производившаяся его собственной одноименной компанией, транслировалась общественным телевидением Пи-би-эс и телеканалом Bloomberg.

Роуз также был одним из ведущих утренней телепрограммы Си-би-эс This Morning и периодически делал репортажи для передачи Си-би-эс "60 минут".

Если Вайнштейна погубила New York Times, то Роуза разоблачила Washington Post, которая в минувший понедельник опубликовала огромную статью с красноречивым заголовком "Восемь женщин говорят, что Чарли Роуз донимал их сексуальными приставаниями — демонстрацией своей наготы, недвусмысленными прикосновениями и звонками скабрезного толка".

Три женщины позволили назвать себя в статье по имени, остальные предпочли анонимность, опасаясь влияния Роуза в телевизионных кругах. Правда, этого влияния у него больше нет, потому что его молниеносно изгнали из эфира.

Как водится, Washington Post перед публикацией запросила у Роуза комментарий. Он прислал следующее заявление: "Занимаясь журналистикой 45 лет, я всегда гордился тем, что продвигал карьеры женщин, с которыми работал. Тем не менее, в последнее время прозвучали определенные утверждения по поводу моего обращения с некоторыми из моих бывших коллег-женщин. Крайне важно, чтобы эти женшины знали, что я искренне извиняюсь за свое неподобающее поведение. Мне крайне неловко. Временами я бывал не чуток, и я осознаю свою ответственность за это".

По словам женщин, "нечуткость" эта состояла в том, что Роуз приглашал подчиненных поработать у него дома и, принимая душ, не закрывал дверь ванной или выходил к ним в распахнутом халате на голое тело.

Одна дама утверждала, что Роуз якобы схватил ее за ягодицу на корпоративной вечеринке.

В свете нынешних разоблачений ряд компаний, как сообщают, принимает меры во избежание таких проявлений на своих праздничных вечеринках. Некоторые, например, не будут подавать на них спирное или ограничат его количество.

Пять женщин пожаловались газете, что Роуз иногда клал им руку на ногу или на верхнюю часть бедра.

Как сообщает сайт Hill, многие СМИ сейчас посвящают огромные ресурсы расследованию поведения своих коллег и конкурентов. В журналистских кругах ходят по рукам списки редакторов, репортеров и администраторов, подозреваемых в домогательствах.

По словам профессора медийных исследований Джеффри Макколла, американцы рассматривали СМИ как своих защитников и представителей интересов народа и теперь недовольны тем, что в редакциях происходили подобные скандальные истории.

Общественность также обвиняет СМИ в лицемерии, поскольку те высокомерно обличали домогательства в других сферах, но при этом смотрели сквозь пальцы на выходки собственных коллег.

Первым пострадал Марк Хэлперин, автор бестселлеров о президентских гонках 2008 и 2012 годов. Он же освещал выборы 2016 года в популярной передаче платного телеканала Showtime. Сейчас он тоже отстранен от эфира.

Политики тоже плачут

Поднятая падением Вайнштейна буря накатила и на конгресс, рейтинг которого и до того был гораздо ниже, чем у Трампа, а сейчас грозит опуститься ниже плинтуса.

Жертвой первого скандала среди политиков стал бывший глава Верховного суда Алабамы 70-летний республиканец Рой Мор, дважды смещенный с этого поста за невыполнение решения федеральных судей, а сейчас баллотирующийся в сенат США на место Джеффа Сешнса, которого Трамп назначил министром юстиции.

Внеочередные выборы в сенат состоятся 12 декабря. Поскольку речь идет об очень прореспубликанской Алабаме, Мор опережал своего соперника-демократа с большим отрывом, но споткнулся о жалобы нескольких пожилых женщин, которые начали обвинять его в домогательствах, имевших место в конце 1970-80х годах, когда Мор был молодым прокурором тридцати с небольшим лет, а они — подростками.

Одна из обличительниц Мора говорит, что он домогался ее, когда ей было всего 14 лет, и ее история звучит вполне правдоподобно. Немудрено, что и Национальный комитет Республиканской партии, и большинство ее старейшин отвернулись от Мора и призывают его выйти из борьбы за место в сенате, хотя замену ему искать уже поздно, и победа его соперника-демократа сократит на один мандат республиканское сенатское большинство, которое и сейчас составляет всего два голоса.

Демократы тратят на гонку в Алабаме гораздо больше денег, чем Мор, его бранят по телевидению, а три главные газеты штата советуют ему снять свою кандидатуру.

Мор отрицает все обвинения и говорит, что они были инспирированы его недругами и политическим истеблишментом, который не выносит принципиальных консервативных христиан.

Его поддерживают Трамп и многие алабамские республиканцы, для которых предпочтительнее, чтобы в сенате был человек, обвиняемый в сексуальных преступлениях, чем демократ.

"У меня нет причин им не верить, — заявляет об обличительницах Мора губернатор Алабамы республиканка Кей Айви, но оговаривается при этом, что все равно будет голосовать за него. — Нам нужно иметь республиканца в сенате для того, чтобы голосовать за кандидатов в Верховный суд США, за другие назначения, которые должны утверждаться сенатом, и за важные решения".

Хватал спящую?

Поначалу Мор казался многим демократам подарком судьбы, поскольку подходил под создаваемый ими образ республиканцев-женоненавистников. Но радость была недолгой, поскольку обвинения в домогательствах посыпались и в адрес двух видных демократов — сенатора, бывшего эстрадного комика Эла Фрэнкена, и старейшего члена палаты представителей, афроамериканца Джона Коньерса, который избирался в нее 27 раз, впервые — в 1964 году.

Фрэнкена на данный момент обвинили четыре женщины, одна из которых обнародовала фотографию 2006 года, на которой будущий сенатор хватает ее за грудь и при этом ухмыляется. Причем женщина явно спит и облачена в каску и бронежилет, что дало критикам Фрэнкена обвинить его в неуважении к военнослужащим.

Снимок был сделан во время гастрольного турне по базам американских частей на Ближнем Востоке.

Некоторые законодатели-демократы призвали к отставке Фрэнкена. Он не признался, но извинился и отдал себя на милость сенатского комитета по этике, к которому критики отказываются отнестись серьезно и предсказывают, что Фрэнкен отделается легким испугом.

Как показал опрос сайта Politico, 50% избирателей считают, чо Фрэнкену нужно подать в отставку.

Миллионы за молчание

Сколько женщин обвинили конгрессмена Коньерса, пока точно неясно, поскольку, например, оказалось, что конгресс заплатил одной жалобщице в обмен на молчание 27 тысяч долларов.

Коньерс говорит, что речь идет о выходном пособии. Женщина, по условиям сделки, не имеет права ее комментировать.

На волне скандала всплыло одно неловкое обстоятельство: оказывается, в последние годы конгресс негласно заплатил жалобщицам на поведение законодателей и их сотрудников 17 млн долларов. В обмен женщины обязались хранить молчание.

Критики конгресса, рейтинг которого упал до жалких 6%, возмутились, что за поведение слуг народа расплачиваются не сами виновные, а налогоплательщики.

Предсказывают, что цунами разоблачений захлестнет и другие области человеческой деятельности. Есть опасения, что некоторые мужчины пострадают невинно.

Это не беда, считает кинодокументалистка, писательница и обозреватель издания Teen Vogue Эмили Линдин.

"Вот вам непопулярная точка зрения, — писала она 21 ноября в "Твиттере", — На самом деле, я не очень тревожусь, что невинные мужчины будут терять работу из-за фейковых обвинений в сексуальных нападениях или домогательствах. Что делать. Если репутации каких-то невинных мужчин пострадают в ходе демонтажа патриархата, то это цена, которую я абсолютно готова заплатить!".