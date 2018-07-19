19.07.2018, 20:34

"Единая Россия" выяснит, почему Поклонская голосовала против пенсионного закона


Интерфакс
EST
Natalja Poklonskaja
Natalja PoklonskajaFoto: Taras Litvinenko, RIA Novosti

Во фракции "Единая Россия" намерены разобраться, почему член этой фракции Наталья Поклонская голосовала против принятия в I чтении законопроекта об изменении пенсионного законодательства, несмотря на решение "Единой России" о консолидированной поддержке этого документа.

"Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии "Единая Россия", согласованное с председателем, о консолидированной поддержке данного "пакета"; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании", — сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На просьбу агентства уточнить, какие именно меры могут быть приняты в отношении Поклонской, Неверов пояснил, что решение будет приниматься не им одним, а коллегиальным органом фракции — "у нас есть президиум фракции, обсудим".

На еще один уточняющий вопрос "Интерфакса", какие все-таки есть варианты воздействия, лидер фракции заявил: "Разные. Я имею в виду варианты, которые находятся в рамках наших полномочий. Она же возглавляет у нас комиссию (по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов — ИФ). Она же не рядовой депутат".

Сама Поклонская объяснила, почему она проголосовала против законопроекта об изменении пенсионного законодательства, который Госдума приняла в четверг в первом чтении.

"Ранее я говорила, как буду голосовать по этому вопросу (писала, что против — ИФ). Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция "Единая Россия" дает возможность принимать решение демократично", — написала она в своем телеграм-канале, подчеркнув, что ко второму чтению готовит поправки.

Она была единственным депутатом от парламентского большинства, которая нажала на кнопку "против" при голосовании за законопроект. Остальные депутаты-единороссы — 328 были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

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