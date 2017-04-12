”Единая Россия” попросила отозвать повторно внесенный законопроект о праве полиции стрелять по толпе

Фракция ”Единая Россия” призвала снять с рассмотрения Госдумы законопроект о расширении полномочий полиции, которые внесли депутаты-единоросы Василий Пискарев и Эрнест Валеев.

По словам секретаря генерального совета партии Сергея Неверова, документ не обсуждался ни фракцией, ни экспертной группой, пишет Meduza. ”Инициативы, которые затрагивают большое количество людей, какие-то другие вопросы, конечно, должны обсуждаться перед внесением на фракции”, — добавил он.

”Мы будем просить их отозвать эту инициативу и вынести ее сначала на обсуждение на фракцию”, — сказал Неверов. ”Авторы могут вынести ее на экспертный совет и на фракцию, мы посмотрим и тогда определим судьбу этой инициативы”, — добавил он.

11 апреля Пискарев и Валеев повторно внесли законопроект, который уже предлагали на рассмотрение Госдумы в 2015 году. Документ расширяет полномочия полиция, позволяя ей, в определенных условиях, применять оружие в толпе, а также вскрывать автомобили.

Предыдущий вариант законопроекта так и не был рассмотрен Думой, он до сих пор ожидает обсуждения в профильном комитете по безопасности и противодействию коррупции. При этом Пискарев возглавляет этот комитет.