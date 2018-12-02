Джоан Роулинг перешла на русский во время перепалки c "донором Brexit"

Она написала в ответ Бэнксу следующее: "Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами".

Словесная стычка автора книг о "Гарри Поттере" с Бэнксом, которого называют одним из крупнейших доноров кампании по "Брекзиту" началась с другого твита Роулинг: "Клянусь Богом, я стараюсь как можно меньше говорить о "Брекзите", но, черт возьми, каждый раз как я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости, происходит еще какая-то глупость. Смысл демократии в том, чтобы люди могли поменять свое мнение, когда обстоятельства изменились".

В ответ Бэнкс высмеял твит Роулинг и написал: "Писательская комната! Можно ли быть более претенциозной". После этого сообщения Роулинг перешла на русский.

.@Arron_banks Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами. pic.twitter.com/XDkVYv8Q9v — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 30, 2018

Бэнкс продолжил перепалку, посмеявшись над русским языком Роулинг: "Вы использовали волшебную палочку или гугл-переводчик при написании этого из своей милой писательской комнаты? Мой русский сын-полукровка говорит, что это бессмыслица". СМИ отмечают, что Бэнкс женат на русской.

Русская запись Роулинг вызвала удивление у русскоязычных пользователей Twitter, среди прочих на нее обратил внимание политик Алексей Навальный. Пользователи предложили писательнице самой переводить книги о "Гарри Поттере".