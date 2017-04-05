Дядя петербургского террориста не считает его религиозным фанатиком

Дядя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро Имаджон Джалилов утверждает, что его племянник Акбаржон Джалилов не был религиозным фанатиком, сообщает ИА "24.kg".

По его словам, племянник регулярно посещал мечеть, но не был замечен в приверженности экстремистским взглядам. На остальные вопросы журналистов мужчина отвечать отказался, объяснив это тем, что "толком не общается со своей родней".

Имаджон Джалилов приходится братом отцу Акбаржона. У Акбаржона также есть младший брат Аброржон, 1999 года рождения, и взрослая сестра. Вся семья, кроме сестры, живет в городе Ош в Киргизии. Однако, по словам соседей, накануне сообщения о теракте в Петербурге родственники Акбаржона куда-то исчезли.

При этом после теракта сообщалось, что родных подозреваемого забрали правоохранители для допроса. Позднее сообщалось, что мать и отец Джалилова прибыли в Санкт-Петербург на опознание.

В квартире террориста в Петербурге не нашли ничего подозрительного

Кроме того, по месту жительства Акбаржона в Петербурге прошли обыски. Однако сыщики не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кроме того, в квартире нет следов того, что мужчина занимался экстремистской деятельностью", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что по одной из версий, подозреваемого или снабдили устройством в день теракта, или же есть отдельное помещение, где он и собирал бомбы.

"Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что обыски проводились по месту жительства Джалилова на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга. По его словам, тот факт, что в квартире не нашли взрывчатых устройств, "наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством".

Взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, 47 находятся в больницах. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следствие считает, что Акбаржон Джалилов имеет отношение к обоим взрывным устройствам. В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 ("Теракт") и ст. 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств").