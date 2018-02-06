DW: Предвыборные обещания президента: Путин сказал, Путин сделал?

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. DW вспоминает, что он обещал на прошлых выборах главы государства и анализирует итоги последних шести лет его правления.

Центральная избирательная комиссия во вторник, 6 февраля, зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. DW рассказывает, что действующий глава государства обещал перед победой на прошлых выборах шесть лет назад, и удалось ли ему воплотить в жизнь эти обещания.

Программные статьи

"Российские граждане, мне кажется, должны получить возможность обсуждать не только достоинства и недостатки политиков, что само по себе неплохо, а именно содержание политики, те программы, которые намерены осуществлять те или иные политические деятели", — написал Путин в январе 2012 года в одной из своих программных статей. Однако собственно документа под названием "предвыборная программа кандидата в президенты" он тогда так и не представил.

На его кандидатском сайте www.putin2012.ru в соответствующем разделе был перепечатан проект программы "Единой России" на выборах главы государства (Путин шесть лет назад пошел на выборы кандидатом от этой партии, а не самовыдвиженцем), лишенный конкретных цифр и целевых показателей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда отметил, что этот документ Путин сам не писал и его программу "еще предстоит увидеть". Вместо этого в январе-феврале того года за авторством нынешнего главы государства были опубликованы в различных СМИ семь объемных статей с общим описанием положения дел в стране и его видением пути развития России. Сам по себе такой формат не очень располагал к конкретике, но все же в этих материалах можно найти некоторые ключевые обещания, поддающиеся количественной оценке.

Хорошо оплачиваемые рабочие места и искоренение бедности

"Создание 25 млн новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким уровнем образования — это не красивая фраза. Это насущная необходимость, минимальный уровень достаточности", — отмечал Путин в одной из статей. Это обещание позднее перекочевало в президентские "майские указы" 2012 года, где данные рабочие места были обозначены "высокопроизводительными" и уточнялись сроки для достижения такого показателя — 2020 год. Но пока это намерение далеко от воплощения в жизнь. В 2012 году Росстат насчитал 16,37 млн подобных рабочих мест, до 2014 года их число постепенно росло, но к 2016 году опустилось даже ниже исходного показателя — до 15,98 млн мест. Более свежих данных пока нет.

"10-11% наших граждан все еще остаются по своим доходам ниже черты бедности. По самым разным причинам. К концу текущего десятилетия эту проблему нам надо решить", — продолжал Владимир Путин. По этому показателю к концу его нынешнего президентского срока тоже наметился скорее регресс. В декабре 2017 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что за чертой бедности находятся 20,3 млн россиян, то есть порядка 14 процентов граждан РФ.

Рост зарплат, пенсий и стипендий

"Средняя заработная плата по экономике вырастет в реальном выражении в 1,6-1,7 раза, почти до 40 тысяч рублей в ценах 2011 года. Номинально она, конечно, будет выше", — обещал перед прошлыми выборами Путин. По официальным данным, средняя номинальная зарплата в 2017 году составила порядка 38 тысяч рублей. В то же время реальная зарплата выросла лишь незначительно, оставшись примерно на уровне 2012 года.

Владимир Путин утверждал также, что стипендия "для тех, кому она реально необходима", должна достигнуть "прожиточного минимума студента". "На сегодняшний день это означает прибавку к стипендии в размере 5 тысяч рублей в месяц", — подчеркивал он. Однако стандартные выплаты студентам так и не приблизились к уровню, обозначенному тогда Путиным. На сегодня академическая стипендия составляет порядка 1,5 тысячи рублей, социальная — чуть больше двух тысяч.

Пенсии обещали повышать так, чтобы "прибавка не съедалась ростом цен". Это сделать удалось — только в 2015 году реальный размер пенсий несколько сократился, но в целом за нынешний президентский срок Путина пенсии в реальном выражении немного росли.

Диверсификация экономики, устранение неравенства

Владимир Путин ратовал также за диверсификацию экономики страны, "где кроме современного топливно-энергетического комплекса, будут развиты и другие конкурентоспособные сектора". В частности, к 2020 году он обещал, что "доля высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП должна увеличиться в 1,5 раза". По данным Росстата, в 2011 году этот показатель составлял 19,7 процента, к 2016-му он подрос до 22 процентов. Был обещан также двукратный рост высокотехнологичного экспорта РФ. Пока он вырос с 10,2 процента в 2013 году (более ранних данных нет) до 14,2 процента в 2016 году. За прошлый год данных еще нет.

"Цена ипотеки должна снизиться вместе со снижением инфляции", — прогнозировал Путин. В январе 2012 года средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 11,9%. На протяжении большей части нынешнего президентского срока она превышала показатель в 12%, но ближе к выборам, во второй половине 2017 года стала снижаться и к декабрю оказалась на уровне 10,78%.

Одной из важнейших задач Путин назвал "уменьшение материального неравенства", но здесь об изменениях по сути говорить не приходится. В 2011 году, по сведениям Росстата, у 20% самых богатых россиян денежный доход составлял 47,4% от общего объема, а у 20% самых бедных — 5,2%. В 2016 году первые обладали 47,1% всех доходов, последние — 5,3%. Цифр за 2017 год Росстат еще не публиковал.

Улучшение бизнес-климата и бездефицитный бюджет

В 2012 году Владимир Путин ставил также задачу приблизиться "к лучшим показателям сопоставимых" с Россией стран в рейтинге условий ведения бизнеса Всемирного банка. Он указывал, что, к примеру, соседний Казахстан, тогда занимал 47-ю строчку в списке Doing Business, а РФ — лишь 120-ю. В "майских указах" планы конкретизировались — к 2018 году Россия должна была оказаться в топ-20 перечня. Эту задачу удалось решить лишь наполовину. По итогам 2017 года РФ опередила в рейтинге на одну строчку Казахстан, но занимает 35-е место.

Путин надеялся также "восстановить долгосрочное соответствие между величиной государственных доходов и расходов". Но каждый год его нынешнего президентского срока бюджет страны оказывался дефицитным, причем разница между расходами и доходами, преимущественно, росла. В 2012 году дефицит был довольно символическим — 12 млрд рублей, в 2013-2014 годах он превышал 300 млрд рублей, в 2015-м достиг почти двух трлн рублей, в 2016-м — трех трлн, а в прошлом году, по предварительным данным, оказался в районе 1,5 трлн рублей.