Двойника Ким Чен Ына задержали и допросили в Сингапуре перед встречей лидера КНДР с Трампом

Сотрудники миграционной службы Сингапура задержали мужчину, который как две капли воды похож на лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает NewsAsia. По данным телеканала, двойник по имени Говард был задержан в пятницу, 8 июня, в аэропорту Чанги.

Подозрительного туриста обыскали и допросили, причем допрос продолжался в течение двух часов. "Они обыскали мои сумки и сказали, что это очень деликатный момент для меня, чтобы находиться в Сингапуре, и что я должен держаться подальше от острова Сентоса, а также от отеля Shangri-La", — написал сам Говард на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что он "много раз" бывал в Сингапуре, но впервые подвергся задержанию. В конце концов его отпустили, разрешив въехать в страну.

"Очевидно, они решили, что лучше меня впустить, чем депортировать. Потому что в этом случае завтра газеты по всему миру вышли бы с заголовками "Ким Чен Ына депортировали из Сингапура". Уверен, правительство Сингапура не хотело бы этого", — пояснил двойник.