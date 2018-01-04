Двое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"

В российском Минобороны опровергли сообщения о том, что семь самолетов были уничтожены в результате минометного обстрела 31 декабря

В Минобороны РФ сообщили, что боевики из минометов 31 декабря обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим", двое военнослужащих погибли, сообщает "Интерфакс".

В военном ведомстве заявили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков.

"В результате обстрела двое военнослужащих погибли", — сказали в Минобороны.

При этом накануне в министерстве сообщали, что в Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, в результате чего погибли оба пилота. Бортмеханик вертолета выжил и был эвакуирован на авиабазу.

В военном ведомстве опровергли сообщения об уничтожении нескольких самолетов ВКС РФ.

"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе "Хмеймим" — фейк", — сообщили в министерстве, подчеркнув, что российская авиагруппа в Сирии "боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме".

Накануне издание сообщило со ссылкой на источники, что фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

В ведомстве подчеркнули, что усиливается режим охраны территории вокруг российской авиабазы, ведутся поиски террористов, обстрелявших территорию.

"Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории", — заявили в Минобороны РФ.