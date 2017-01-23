Один человек погиб, не менее шести получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио в штате Техас, сообщает телеканал ABC. Инцидент произошел в воскресенье днем по местному времени.

По предварительным данным, огонь открыли грабители, пытавшиеся вынести драгоценности из расположенного в торговом центре ювелирного магазина Kay Jewelers Store.

Погибшим оказался случайный свидетель, который попытался помешать злоумышленникам совершить задуманное. Один из грабителей после этого бросился бежать, попутно ранив еще шесть человек.

Местной полиции к настоящему моменту удалось задержать одного из подозреваемых. Второму стрелку, по всей вероятности, удалось сбежать с места преступления.

Территория торгового центра в настоящий момент оцеплена. На месте происшествия находятся стражи порядка и многочисленные машины скорой помощи. Все пострадавшие были госпитализированы, об их состоянии информации нет.