Двое геев из Чечни получили убежище в Литве

Двое жителей Чечни, которые были вынуждены покинуть республику после преследований из-за своей гомосексуальности, получили убежище в Литве. Об этом заявил глава литовского МИДа Линас Линкявичюс.

"Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации", — сказал министр агентству BNS.

Министр отметил, что его страна стала одной из первых в Европе, которая приняла геев, преследуемых в Чечне. По его словам, Литва согласовывает свои действия с другими странами, которые также готовы придти на помощь.

"Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы — относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище", — сказал Линкявичюс.

Тема преследования гомосексуалов в Чечне обсуждается в Европе с апреля. Европейские политики осудили чеченское руководство и потребовали соблюдение прав человека.

В начале мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным попросила его оказать влияние для того, чтобы добиться соблюдения прав гомосексуалов в Чечне.

Британский парламентарий-консерватор и замглавы МИД Британии Алан Дункан называл преследование гомосексуалов в Чечне "абсолютным варварством". В Лондоне и других городах мира проходили акции протеста в связи с сообщениями о преследовании геев в Чечне.

1 апреля "Новая газета" опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на самих пострадавших.

По данным "Новой", известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Издание передало данные о преследуемых в Следственный комитет России, но не сразу. Журналисты объясняли это тем, что прежде люди должны оказаться в безопасности за пределами страны.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в свою очередь, называл информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация". Аналогичные заявления делали и другие представители Чечни.

В связи с публикацией статьи о преследованиях геев в Чечне в адрес журналистов "Новой" поступили угрозы.

В начале мая президент Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне.

"С тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется", — сказал тогда Путин.

Российский президент обсуждал эту тему и с Кадыровым. Тот после встречи с Путиным заявил, что руководство Чечни готово взаимодействовать с Москальковой, Генпрокуратурой и МВД "в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации".

Москалькова накануне, 16 мая, сообщила, что направила в Следственный комитет России личные данные представителей ЛГБТ-сообщества, которые, по информации "Новой газеты", подверглись преследованию в Чечне.