Двое британцев арестованы за попытку разоружить военные самолеты

Два человека были арестованы в британском графстве Ланкашир за попытку, как сообщается, разоружить военные самолеты, которые должны были вылететь в Саудовскую Аравию.

Священнику методистской церкви в Лидсе Дэну Вудхаузу и квакеру Сэму Уолтону предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию завода компании BAE Systems в городе Уортон.

Как заявили представители полиции, нарушителей задержали по подозрению в попытке нанесение ущерба собственности.

В своем заявлении Дэн Вудхауз заявил, что предотвращение вылета боевых самолетов поможет спасти людские жизни.

Задержанный священнослужитель рассказал о цели акции: "Не дать самолетам вылететь в Саудовскую Аравию, либо задержать их вылет с тем, чтобы не дать им бомбить Йемен". По его мнению, это помогло бы спасти жизни невинных людей и предотвратить совершение военных преступлений.

Пока неясно, как именно активистам удалось проникнуть на охраняемую территорию и как именно они пытались обезоружить самолеты.

Представители BAE Systems заявили, что расследованием случившегося занимается полиция Ланкашира, и что компания оказывает ей всемерную помощь.