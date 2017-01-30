30.01.2017, 08:45

Двое британцев арестованы за попытку разоружить военные самолеты

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bbcrussian.com
EST
Balti kaitseministrid, kokkusaamine Saaremaal
фото иллюстративноеFoto: Irina Mägi

Два человека были арестованы в британском графстве Ланкашир за попытку, как сообщается, разоружить военные самолеты, которые должны были вылететь в Саудовскую Аравию.

Священнику методистской церкви в Лидсе Дэну Вудхаузу и квакеру Сэму Уолтону предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию завода компании BAE Systems в городе Уортон.

Как заявили представители полиции, нарушителей задержали по подозрению в попытке нанесение ущерба собственности.

В своем заявлении Дэн Вудхауз заявил, что предотвращение вылета боевых самолетов поможет спасти людские жизни.

Задержанный священнослужитель рассказал о цели акции: "Не дать самолетам вылететь в Саудовскую Аравию, либо задержать их вылет с тем, чтобы не дать им бомбить Йемен". По его мнению, это помогло бы спасти жизни невинных людей и предотвратить совершение военных преступлений.

Пока неясно, как именно активистам удалось проникнуть на охраняемую территорию и как именно они пытались обезоружить самолеты.

Представители BAE Systems заявили, что расследованием случившегося занимается полиция Ланкашира, и что компания оказывает ей всемерную помощь.

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