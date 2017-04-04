Две станции метро в Санкт-Петербурге были закрыты из-за бесхозного предмета

В Санкт-Петербурге две станции Кировско-Выборгской линии метрополитена закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщается в аккаунте петербургской подземки в соцсети ”ВКонтакте”.
Отмечается, что закрыты станции ”Гражданский проспект” и ”Девяткино”.
”Перегон ”Гражданский проспект” — ”Девяткино”: 1-ый путь обнаружен бесхозный предмет. Станции ”Гражданский проспект” и ”Девяткино” закрыты. Движение осуществляется до станции ”Академическая”, — говорится в сообщении.
Накануне около 14:40 мск на перегоне между станциями ”Сенная площадь” и ”Технологический институт-2” метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.