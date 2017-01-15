В Харьковской области две россиянки перешли российско-украинскую границу и попросили предоставить им статус беженцев на Украине. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ведомства, 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь с маленьким ребенком пешком пришли в пропускной пункт "Гоптовка".

Женщины рассказали, что из-за своего происхождения и украинского гражданства внучки они якобы не могли найти работу и не получали медицинской помощи в России.

В Госпогранслужбе сказали, что женщины просят предоставить им статус беженцев из-за опасений за жизни членов семьи.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.