17.04.2018, 22:00

Две россиянки получили в Ираке пожизненный срок за участие в ИГ

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bbcrussian.com
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Islamiriik
IslamiriikFoto: AHMAD AL-RUBAYE, AFP

Суд в Ираке приговорил семерых иностранок к пожизненному заключению или смертной казни за участие в деятельности экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах, включая Россию. Среди пожизненно осужденных оказались две россиянки.

Как рассказала корреспонденту Би-би-си представитель совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, пожизненный срок получили две уроженки Дагестана: Беремова Эльвира Магомедхановна 1997 года рождения и Исмаилова Алиса Джавидовна 1992 года рождения.

Россиянки признаны виновными по статьям о терроризме и незаконном пересечении границы. У обеих есть малолетние дети: у первой двое, у второй — трое. По словам Саратовой, сейчас будет спешно решаться вопрос возвращения детей на родину.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на иракское телевидение, помимо россиянок пожизненный срок получила одна гражданка Франции. Еще четыре женщины — три из Азербайджана и одна из Киргизии — приговорены к смертной казни.

Ранее в Багдаде уже выносились приговоры по похожим делам в отношении иностранок. Так, агентство отмечает, что в начале апреля были приговорены к смертной казни шесть женщин из Турции.

Кроме того, в январе 2018 года к смертной казни была приговорена 50-летняя уроженка немецкого города Мангейм, а в феврале еще одна гражданка Германии, уроженка Чечни, была оправдана по обвинению в терроризме, но приговорена к штрафу в 400 долларов и году тюрьмы за незаконное пересечение границы.

По данным РИА Новости, в иракских тюрьмах ждут приговора по аналогичным делам еще как минимум 55 россиянок.

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