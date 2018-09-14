14.09.2018, 12:34

Два российских агента арестованы в Нидерландах при попытке похитить из лаборатории в Шпице данные по отравлению Скрипалей и химатакам в Сирии

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NEWSru.com
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Salisbury
SalisburyFoto: ADRIAN DENNIS, AFP

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух россиян, которые пытались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эти данные касались двух расследований — дела по отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также химической атаки в Сирии, в которой также подозревают Россию.

Как сообщает голландская газета NRC Handelsblad, которая провела расследование совместно с швейцарской газетой Tages Anzeiger, арест российских шпионов произошел еще в начале 2018 года, но точная дата неизвестна.

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Отмечается, что ранее лаборатория в Шпице уже становилась объектом атаки хакеров. А российские агенты, которых NRC называет агентами ГРУ, имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

В статье не уточняется, состоялся ли суд над задержанными гражданами, а также, были ли предъявлены им какие-то обвинения. По официальным данным, россияне вскоре были освобождены и не предстали перед судом в Нидерландах.

В Службе военной разведки и безопасности Нидерландов отказались комментировать информацию об этом задержании.

А Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила газете Tages Anzeiger свое участие в операции. Там заявили, что осведомлены о "случае с раскрытием и высылкой российских шпионов в Гааге", однако отказались уточнять, идет ли речь именно о ситуации с химлабораторией в Шпице.

"Служба разведки Конфедерации принимала активное участие в этой операции вместе с нидерландскими и британскими коллегами", — отметили в ведомстве, добавив, что это позволило "предотвратить незаконные действия, направленные против критически важной швейцарской инфраструктуры".

В швейцарском центре радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц не стали комментировать информацию спецслужб о задержании агентов ГРУ. Там лишь подтвердили факт хакерских атак на лабораторию, отметив, что никаких утечек данных не было зафиксировано.

В свою очередь в посольстве России в Швейцарии заявили, что не обладают информацией о якобы задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией. "Ничего не знаем про этот инцидент, о котором пишут", — сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

"Мы, конечно, в курсе, почитали эту статью. Она вызывает у нас много вопросов, и, собственно говоря, кажется, что это очередной виток антироссийской кампании, которая сейчас раздувается", — добавили в посольстве.

В Службе внешней разведки (СВР) отказались комментировать сообщения о высылке из Нидерландов двух россиян, подозреваемых в шпионаже, заявил РИА "Новости" официальный представитель СВР Сергей Иванов.

Напомним, лаборатория в швейцарском Шпице, как уполномоченная лаборатория Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), весной этого года проводила исследования образца химического вещества, взятого в британском Солсбери на месте отравления Скрипалей.

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14 апреля глава МИД России Сервгей Лавров неожиданно сообщил со ссылкой на данные этой лаборатории, что Скрипалей отравили не веществами из семейства "Новичок", а химикатом BZ, который не производится в России. "Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия… Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО", — заявил тогда Лавров.

На следующий день в швейцарской химической лаборатории, комментируя это заявление Лаврова, сообщили, что факт использования при химатаке в Солсбери именно "Новичка" "не подлежит сомнению".

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