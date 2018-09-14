Два российских агента арестованы в Нидерландах при попытке похитить из лаборатории в Шпице данные по отравлению Скрипалей и химатакам в Сирии

"Служба разведки Конфедерации принимала активное участие в этой операции вместе с нидерландскими и британскими коллегами", — отметили в ведомстве, добавив, что это позволило "предотвратить незаконные действия, направленные против критически важной швейцарской инфраструктуры".
В швейцарском центре радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц не стали комментировать информацию спецслужб о задержании агентов ГРУ. Там лишь подтвердили факт хакерских атак на лабораторию, отметив, что никаких утечек данных не было зафиксировано.
В свою очередь в посольстве России в Швейцарии заявили, что не обладают информацией о якобы задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией. "Ничего не знаем про этот инцидент, о котором пишут", — сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии.
"Мы, конечно, в курсе, почитали эту статью. Она вызывает у нас много вопросов, и, собственно говоря, кажется, что это очередной виток антироссийской кампании, которая сейчас раздувается", — добавили в посольстве.
В Службе внешней разведки (СВР) отказались комментировать сообщения о высылке из Нидерландов двух россиян, подозреваемых в шпионаже, заявил РИА "Новости" официальный представитель СВР Сергей Иванов.
Напомним, лаборатория в швейцарском Шпице, как уполномоченная лаборатория Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), весной этого года проводила исследования образца химического вещества, взятого в британском Солсбери на месте отравления Скрипалей.
14 апреля глава МИД России Сервгей Лавров неожиданно сообщил со ссылкой на данные этой лаборатории, что Скрипалей отравили не веществами из семейства "Новичок", а химикатом BZ, который не производится в России. "Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия… Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО", — заявил тогда Лавров.
На следующий день в швейцарской химической лаборатории, комментируя это заявление Лаврова, сообщили, что факт использования при химатаке в Солсбери именно "Новичка" "не подлежит сомнению".