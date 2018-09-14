Два российских агента арестованы в Нидерландах при попытке похитить из лаборатории в Шпице данные по отравлению Скрипалей и химатакам в Сирии

Как сообщает голландская газета NRC Handelsblad, которая провела расследование совместно с швейцарской газетой Tages Anzeiger, арест российских шпионов произошел еще в начале 2018 года, но точная дата неизвестна.

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Отмечается, что ранее лаборатория в Шпице уже становилась объектом атаки хакеров. А российские агенты, которых NRC называет агентами ГРУ, имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

В статье не уточняется, состоялся ли суд над задержанными гражданами, а также, были ли предъявлены им какие-то обвинения. По официальным данным, россияне вскоре были освобождены и не предстали перед судом в Нидерландах.

В Службе военной разведки и безопасности Нидерландов отказались комментировать информацию об этом задержании.

А Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила газете Tages Anzeiger свое участие в операции. Там заявили, что осведомлены о "случае с раскрытием и высылкой российских шпионов в Гааге", однако отказались уточнять, идет ли речь именно о ситуации с химлабораторией в Шпице.