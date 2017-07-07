Два новых объекта включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Во время утренней сессии Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит в Кракове со 2 июля, включил в Список Всемирного наследия старый город Хеврон/Эль-Халиль (Палестина) и комплекс природоохранных зон В-Арли-Пенджари (Бенин/Буркина-Фасо), который является расширением объекта «Национальный парк Дубль «В» в Нигере, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

Старый город Хеврон / Эль-Халиль был одновременно включен в Список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Старый город Хеврон / Эль-Халиль (Палестина)

Использование местного известняка сформировало облик старого города Хеврон / Эль-Халиль в мамлюкский период между 1250 и 1517 годами. Достопримечательностью города являлась мечеть аль-Ибрагим / гробница патриархов, чьи здания находятся в комплексе,, построенном в I веке нашей эры с целью защиты гробницы патриарха Авраама/ Ибрахима и его семьи. Это место стало объектом паломничества для трёх монотеистических религий: иудаизма, христианства и ислама.

Город был расположен на перекрестке торговых путей караванов, проходящих через юг Палестины, Синайский полуостров, Восточную Иорданию и северную часть Аравийского полуострова. Хотя Османский период (1517-1917 гг.) отмечен расширением города в прилегающих районах и принёс многочисленные архитектурные дополнения, в частности повышение высотности домов с помощью постройки дополнительных этажей, общая морфология города мамлюков все же сохранилась в иерархической организации районов, основанных на этнической, религиозной и профессиональной принадлежности, а также домов, чьи части организованы по древовидной схеме.

Комплекс природоохранных зон В-Арли-Пенджари[расширение объекта ”Национальный парк Дубль ”В”, Нигер] (Бенин/Буркина-Фасо)

Это транснациональное расширение (Бенин, Буркина-Фасо) Национального парка Дубль ”В” в Нигере, включённого в Список Всемирного наследия в 1996 году, занимает обширную нетронутую территорию судано-сахелианской саванны, представленную такими видами растительности, как луга, кустарниковые заросли, лесостепи и лесные участки. Здесь представлен широчайший спектр наземных, полуводных и водных экосистем саванн Западной Африки.

Этот комплекс природоохраняемых зон является местом обитания находящихся на грани исчезновения или подвергающихся опасности видов животных. Здесь, в частности, обитает самая большая в западной Африке популяция слонов и большинство наиболее крупных млекопитающих, характерных для этого региона, таких, как африканский ламантин, гепард, лев и леопард. Охраняемые территории комплекса также служат местом обитания единственной в регионе устойчивой популяции львов.

Заседание 41-й сессии Комитета Всемирного наследия, под председательством основателя и директора Международного центра культуры в Кракове Яцека Пурхла, продлится со 2 по 12 июля. Включение объектов в Список Всемирного наследия продолжится до 9 июля включительно.