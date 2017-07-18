Два миллиона на троих: за что Навальный должен "Кировлесу"

Никулинский районный суд Москвы частично удовлетворил имущественный иск госпредприятия "Кировлес" к политику Алексею Навальному и другим осужденным по делу "Кировлеса".

Соответчиками по гражданскому иску о возмещении материального ущерба проходили Алексей Навальный, предприниматель Петр Офицеров и бывший глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев.

"Взыскать солидарно с Навального, Офицерова и Опалева 2 млн 164 тыс. рублей [44,5 тыс. долларов — Би-би-си]", — огласила решение судья Наталья Самороковская.

"Кировлес" посчитал, что Навальный, Офицеров и Опалев нанесли предприятию ущерб в размере 16,16 млн руб. В своем гражданском иске "Кировлес" ссылался на решение по уголовному делу против Навального и Офицерова, которых признали виновными в хищении продукции госпредприятия.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сказал, что решение суда будет обжаловано.

"Мы полностью не согласны с исковыми требованиями", — подчеркнул он в беседе с Русской службой Би-би-си. В частности, он отметил, что не до конца ясно, как суд пришёл к сумме в 2 млн руб.

Солидарная ответственность предполагает, что судебные приставы могут взыскать всю сумму долга с одного ответчика. Тот, в свою очередь, может требовать с остальных соответчиков возмещения части изъятых средств.

"Никакой растраты"

Ранее в беседе с Интерфаксом адвокат Кобзев заявил, что решение суда взыскать с ответчиков сумму существенно меньшую, чем предъявленные в иске 16 млн рублей, говорит в пользу его подзащитного.

"Главное, что показывает решение суда — никакой растраты на 16 млн Навальный и Офицеров не совершали. Думаю, что после представления в Мосгорсуд дополнительных документов сумма взыскания может быть уменьшена еще", — приводит агентство слова адвоката.

По версии следствия, Навальный, будучи помощником губернатора Кировской области Никиты Белых, навязал "Кировлесу" сотрудничество с фирмой Офицерова "Вятская лесная компания". Обвинение считает, что Офицеров покупал лес у "Кировлеса" по заниженной цене, а продавал с наценкой.

Офицеров и Навальный настаивали на своей невиновности. Они утверждают, что речь идет об обычной рыночной сделке по перепродаже товара. Навальный уверен, что его преследование политически мотивировано.

По этому уголовному делу Навального судили дважды: в 2013 и 2017 году. После того как Навального осудили первый раз, предприятие уже подавало к политику гражданский иск. Вопрос о взыскании ущерба тогда тоже решал Никулинский райсуд Москвы. В октябре 2015 года он за один день удовлетворил иск "Кировлеса".

Но деньги с Навального так и не взыскали. Оппозиционер оспорил уголовный приговор в ЕСПЧ раньше, чем решение о выплатах "Кировлесу" вступило в законную силу. Таким образом, из гражданского иска пропало главное обоснование претензий "Кировлеса". Поэтому Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда и оставил финансовые притязания компании без рассмотрения.

Но и повторный процесс в Кирове, который прошел зимой 2016-2017 года, закончился также, как и первый — осуждением Навального и Офицерова.

Новое решение суда еще не вступило в законную силу.