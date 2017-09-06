Два хакера из "Шалтая-Болтая" получили по три года колонии

Мосгорсуд вынес приговоры Константину Теплякову и Александру Филинову — участникам хакерской группы "Шалтай-Болтай", которая с 2014 года публиковала конфиденциальную переписку российских чиновников и бизнесменов. Обоих приговорили к трем годам колонии.

Филинов — единственный из арестованных участников хакерской группы, кто не признает свою вину. "Все, что мне вменяется, я был не способен сделать, я не являюсь программистом, информационные технологии меня вообще не интересуют, — сказал в суде подследственный. — Я являюсь техником, меня интересует связь, музыка".

Участников группы обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы из корыстных побуждений (часть 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ).

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента России Андрей Белоусов, топ-менеджер "Сбербанка" Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также сотрудница группы компаний "Сумма" Елена Морозова.

Один из лидеров "Шалтая-Болтая" Владимир Аникеев ранее полностью признал вину и заключил сделку со следствием. В июле 2017 года Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима. Защита обжаловала этот приговор, однако впоследствии по решению самого Аникеева отозвала апелляционную жалобу.

Аникеев заявил, что частично фальсифицировал украденную переписку.

"Да, действительно, Аникеев признавался, что частично видоизменял содержимое полученной информации, в том числе переписок", — сказал ТАСС адвокат Аникеева Хазрет Бижоев. Он отметил, что это делалось для привлечения внимания или для завышения цены на информацию, так как часть взломанной переписки публиковалась для продажи.

Оставшийся на свободе участник группы Александр Глазастиков в феврале 2017 года подтвердил Би-би-си, что арестованные хакеры — это и есть "Шалтай-Болтай". Тепляков, по его словам, привлекался Аникеевым для "решения технических и аналитических задач, не имеющих отношения к взломам". Про Филинова собеседник Би-би-си не рассказал ничего, кроме того, что он был связан с Аникеевым.

Глазастиков утверждает, что переписка не искажалась перед публикацией. "Чьи-то заявления о подделках — лишь отмазки. Что-то изредка удалялось — семейная переписка личного характера, информация о болезнях, фото детей и тому подобное", — сказал он Би-би-си.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна после того, как в конце 2013 года разослала политическим журналистам текст будущего новогоднего обращения Владимира Путина.

В августе 2014 года они утверждали, что "нашли в сети" конфиденциальную переписку и содержимое "трех айфонов" премьера Дмитрия Медведева. Незадолго до этого в "Твиттере" Медведева на короткое время появились провокационные сообщения: "Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства…", "Давно хотел сказать! Вова! Ты не прав" и другие.

Опубликованная "Шалтаем-Болтаем" переписка Медведева дала толчок к расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, результатом чего стал фильм "Он вам не Димон" и несогласованная протестная акция 26 марта 2017 года.

Хакеры также поучаствовали в создании биржи информации и выставили там на продажу переписку, как они утверждают, пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой и главы Роскомнадзора Александра Жарова.

В конце 2016 года были также задержаны руководитель центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Связь этих арестов с делом "Шалтая-Болтая" пока официально не подтверждена.