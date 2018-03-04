Два человека погибли и один пропал без вести при сходе лавин во французских Альпах

Два лыжника погибли, один пропал без вести в результате схода лавин в воскресенье во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя региона Овернь-Рона-Альпы, сообщает газета Le Dauphine Libere.

Под лавиной, сошедшей у курорта Самоэн, оказалась супружеская пара. Женщину госпитализировали в Салланш, а ее супруг до сих пор не найден. Погодные условия не позволяют спасателям продолжать поисковую операцию.

Вторая лавина сошла недалеко от курорта Валлорсин, под снегом оказались три бельгийских лыжника и инструктор. Один из лыжников скончался, другой получил травму спины и был госпитализирован в местный госпиталь в тяжелом состоянии.

Еще одна лавина сошла на склоне Эгюйетт-де-Позетт. На месте под снегом был обнаружен лыжник без признаков дыхания, спасателям удалось реанимировать его, но позже он скончался в госпитале. Спустя два часа в этом же районе лавина накрыла группу из трех лыжников. Двое не получили повреждений, а третий госпитализирован с тяжелой травмой головы.

Четвертая лавина сошла на одной из трасс курорта Авориаз. Пострадавших в результате ее схода нет.

В пятницу сообщалось, что четыре лыжника погибли, один пропал без вести, один ранен в результате схода лавины на горнолыжном курорте Антрон в департаменте Альп-Маритим.