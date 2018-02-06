Два человека погибли и больше 180 пострадали при землетрясении на Тайване

В результате мощного землетрясения на Тайване погибло не менее двух человек, пострадали 188, сообщает во вторник центральное телевидение Китая. Отмечается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Обрушились пять зданий. В частично обвалившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. В 567 домах отсутствует электричество. Поврежден один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в 21 км от города Хуалянь одноименного уезда на Тайване. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 км. Местные жители ощутили 14 афтершоков, последовавших за землетрясением.