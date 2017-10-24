Дутерте очистил Филиппины от ИГ: почему так долго

Минобороны Филиппин объявило о завершении военной операции против исламистов в Марави. Боевые действия продолжались более пяти месяцев, в результате погибли 920 боевиков, 165 военных и полицейских и как минимум 45 мирных жителей. Операция затянулась почти на полгода, так как филиппинская армия не была готова вести боевые действия в черте города: американцы, обучавшие военных страны, готовили их к сражениям в джунглях.

Министерство обороны Филиппин объявило о завершении военной операции в городе Марави на острове Минданао. Наступательные боевые действия были прекращены после того, как войска дошли до последних оставшихся позиций боевиков — они контролировали несколько зданий в центре города и отказывались сдаться, передает Reuters.

Новость о победе пришла за несколько часов до начала визита на архипелаг министра обороны РФ Сергея Шойгу, планирующего, среди прочего, встретиться с президентом страны Родриго Дутерте. Они обсудят вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.

В понедельник на площади в центре Марали и на территории прилегающей к ним мечети были обнаружены тела 40 боевиков, а также двух женщин, которых агентство называет женами убитых исламистов.

Эрнесто Абелла, представитель филиппинского президента Родриго Дутерте, заявил, что Филиппины одержали победу над самой серьезной угрозой насильственного экстремизма и радикализма на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии”. Министр обороны страны Дельфин Лоренцана отметил, что филиппинским силам безопасности удалось разрушить значительную инфраструктуру боевиков.

По данным властей, в результате вооруженного конфликта, который продолжался более пяти месяцев, погибли 920 боевиков, 165 военнослужащих и сотрудников полиции, а также как минимум 45 мирных жителей.

300 тыс. человек покинули свои дома. Из-за артиллерийских обстрелов и воздушных бомбардировок Марави центр прибрежного города находится в руинах.

Правительственные силы добились значительных успехов в наступлении в течение последней недели, после того, как был убит Иснилон Хапилон, лидер филиппинской исламистской группировкой ”Абу Сайяф”, которого также называют эмиром запрещенного в России ”Исламского государства” в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, по данным военных, были также убиты лидеры других филиппинских группировок ”Мауте”: Омархайям Маут и малазиец Махмуд Ахмад — бывший преподаватель одного из малазийских университетов, прошедший в 1990-х годах подготовку в лагере ”Аль-Каиды” (запрещена в России) в Афганистане. Во время расцвета ИГ он занимался вербовкой боевиков в Малайзии и их последующей отправкой в Сирию и Ирак. В последнее время Ахмад активно сотрудничал с ”Абу Сайяф” и именно его называли возможным новым руководителем подразделений ИГ в Юго-Восточной Азии в случае гибели Хапилона.

Как заявил генерал-майор филиппинской армии Рестутуто Падилья, сейчас ”террористов [в городе] больше нет”, а во время последних сражений правительственные силы воевали с врагом, который был сломлен потерей своего руководства.

Конфликт в Марави начался в мае этого года. На стороне антиправительственных сил в нем выступали присягнувшие на верность ИГ группировки ”Абу Сайяф” и ”Мауте”, действующие преимущественно на юге Филиппин и, в частности, на острове Минданао. Боевые действия в городе активизировались после неудачной попытки филиппинских спецслужб захватить Хапилона. Контртеррористическую операцию, с целью поимки лидера ”Абу Сайяф”, начали после получения информации о том, что он находится в Марави.

Победа правительственных сил в Марави — это чувствительное поражение для ИГ в Юго-Восточной Азии, которое показало, что просто так боевикам не удастся закрепиться даже в южных районах Филиппин, где есть для этого благоприятные условия и проживает преимущественно мусульманское население, говорит профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Лариса Ефимова.

”Эта ожесточенная и кровопролитная битва показала всем жителям и лидерам стран Юго-Восточной Азии, что исламизм — это серьезная проблема, к которой нужно отнестись очень серьезно, и действия, типа захвата боевиками Марави, надо предотвращать ”в зародыше”. Это, собственно, сейчас и происходит: активизируется сотрудничество между странами Юго-Восточной Азии, особенно теми, где есть мусульманское население — Индонезией, Малайзией, Филиппинами и Сингапуром — по патрулированию территориальных вод, в частности, прилегающих к мусульманским районам. Налаживается и антитеррористическое сотрудничество со странами вне региона, в том числе США, Китаем и Россией”, — рассказала эксперт ”Газете.Ru”.

Как объяснила Ефимова, битва затянулась почти на полгода из-за того, что филиппинская армия не была готова к сражениям в черте города: на плотно заселенных территориях с большим количеством мирных жителей. ”Филиппинскую армию обучали американцы, но они готовили ее к борьбе в джунглях, еще где-то, но не в городе и уж точно, не к засевшим в нем снайперам. Поэтому операция и продолжалась так долго”, — передрала свое мнение она.

По данным филиппинской разведки, на стороне боевиков в Марави воевали десятки иностранных джихадистов, аффилированных с ИГ. Так, среди 400-500 боевиков, захвативших город, было около 40 человек, приехавших из-за рубежа: в основном малазийцы и индонезийцы, но были также и выходцы с Ближнего Востока и Чечни.

Ранее эксперты называли Юго-Восточную Азию новым возможным центром притяжения ИГ после поражения в Сирии и Ираке. Как объяснила Ефимова,

в Юго-Восточной Азии благоприятные условия для ИГ — огромное количество необитаемых островов, которые сложно контролировать, прекрасный климат, природные ресурсы, которые дают возможность пропитания (рыба и т.д.), наличие мусульманского населения и действующих исламистских террористических группировок.

”Но одновременно есть и факторы, которые могут препятствовать этому. Во-первых, боевики ИГ в Сирии действовали преимущественно на суше, а в Юго-Восточной Азии нужно действовать с вод. Во-вторых, сейчас все страны будут очень внимательно следить за действиями боевиков. Странам вне региона тоже совсем не нужно, чтобы террористы переместились в Юго-Восточную Азию, так как это стратегически важный район, здесь проходят коммуникации с Ближним Востоком, Китаем, российские корабли здесь также активно курсируют, у США также здесь есть свои интересы в регионе”, — объяснила эксперт.