Дуров ответил на угрозы блокировки Telegram в России

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) March 20, 2018