Дуров ответил на угрозы блокировки Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям мессенджера "свободу и неприкосновенность частной жизни". Об этом он написал в твиттере, комментируя решение Верховного суда РФ, признавшего законным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) March 20, 2018

Ранее во вторник Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ о расшифровке сообщений пользователей мессенджера, отказавшись удовлетворить иск Telegram. Роскомнадзор сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования.

В свою очередь, юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что компания не может выполнить требование ФСБ России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. "Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал он журналистам.

Он также подчеркнул, что за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а его блокировка возможна только в судебном порядке. "Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд", - отметил Ахметгалиев.

После этого Роскомнадзор уточнил свое заявление. В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что если Telegram не предоставит спецслужбам ключи для декодирования сообщений по истечение 15 дней после получения уведомления, то ведомство обратится с иском в суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру на территории РФ.