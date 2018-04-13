Дуров ответил на блокировку Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на блокировку мессенджера на территории России. Свои мысли он опубликовал на своей странице во ”ВКонтакте”.

Он пообещал пользователям использовать встроенные методы обхода блокировок, но предупредил, что без VPN-сервисов стабильная работа мессенджера не гарантирована.

Telegram также пообещал рассылать уведомления всем российским пользователям и оперативно информировать о ситуации с блокировкой.

”Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play”, — предупредил Дуров.

В Telegram-канале Durov's Channel он выразил уверенность, что давление на любые IT-компании со стороны властей всегда сопряжены с деньгами.