13.04.2018, 16:42

Дуров ответил на блокировку Telegram в России

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Lenta.ru
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Pavel Durov
Pavel Durov Foto: ALBERT GEA, REUTERS

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на блокировку мессенджера на территории России. Свои мысли он опубликовал на своей странице во ”ВКонтакте”.

Он пообещал пользователям использовать встроенные методы обхода блокировок, но предупредил, что без VPN-сервисов стабильная работа мессенджера не гарантирована.

Telegram также пообещал рассылать уведомления всем российским пользователям и оперативно информировать о ситуации с блокировкой.

”Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play”, — предупредил Дуров.

В Telegram-канале Durov's Channel он выразил уверенность, что давление на любые IT-компании со стороны властей всегда сопряжены с деньгами.

”В любой момент правительство может обрушить акции, угрожая блокировкой потоков доходов. Это заставляет компании делать странные вещи (достаточно вспомнить прошлый год, когда Apple перенесла часть серверов iCloud в Китай). В Telegram мы обладаем роскошью не особо заботиться о потоках доходов и продажах рекламы. Конфиденциальность не продается, права человека не должны быть скомпрометированы из-за страха или жажды наживы”, — написал Дуров.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной стал отказ предоставить представителям ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы им читать переписку пользователей.

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