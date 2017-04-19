Дума поддержала уголовную ответственность за склонение к суициду

Госдума приняла в первом чтении законы против "групп смерти" в интернете, которые, как считают депутаты, подталкивают детей к суициду. Депутаты проголосовали за оба законопроекта единогласно.

Пакет из двух законопроектов внесла в Госдуму в марте вице-спикер Ирина Яровая, после чего под ним подписались десятки депутатов и сенаторов, его также поддержало правительство.

"Мы должны понимать, что те, кто совершают преступления против детей — это новые Чикатило. Они пользуются анонимностью, высокой латентностью", — представила Яровая пакет и призвала депутатов проголосовать за него.

"Системное решение этого вопроса навсегда вобьет осиновый кол в трепещущее тельце сатанинской гидры интернета", — поддержал коллегу по партии Виталий Милонов.

Поправки предлагают повысить наказания за уже действующие статьи Уголовного кодекса и ввести в него новые составы преступлений, касающиеся самоубийств. Среди них новая статья 110.1 — склонение к совершению самоубийства и содействие его совершению. За склонение путем уговоров, предложений, подкупа или обмана предлагается наказывать ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

За содействие совершению суицида через предоставление информации о способах самоубийства, советы, обещания скрыть орудия самоубийства и т.п. будет грозить наказание вплоть до тюремного срока до трех лет.

Если склонение или содействие совершению самоубийства было соврешено в отношении детей, беременных женщин, в публичном пространстве, в СМИ или в интернете, то наказание будет строже — до лишения свободы на срок до четырех лет. А если это в итоге привело к самоубийству человека, то обвиняемому будет грозить лишение свободы на пять лет.



"Одна из задач национальной безопасности"

В статье УК 110 — доведение до самоубийства — предлагается повысить уголовную ответственность, если это делается путем угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства в отношении детей, беременных женщин, беспомощных людей, публично в СМИ или в интернете. За это предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Законопроект также предлагает освободить от ответственности тех, кто совершил вышеуказанные преступления, но решил пойти навстречу правоохранителям и прекратить эту деятельность и помочь раскрыть правонарушение.

"Защита детей от информации, побуждающей к суициду и опасному для жизни поведению, относится к одной из задач национальной безопасности", — объясняет автор законопроекта в пояснительной записке.

В ней же необходимость принятия законопроекта мотивируется статистикой. По данным Следственного комитета России, за последние три года совершили суицид 2205 детей, из них в 2016 году — 720. А по статистике Роскомнадзора, в 2016 году было выявлено 4864 ссылки, из которых 4751 содержала запрещенную информацию о способах совершения самоубийства или призывы к нему.

На обсуждении в среду депутаты спросили Яровую, сколько из 720 самоубийств детей в 2016 году были связаны с "группами смерти". Депутат ответила, что статистики, подтверждающей взаимосвязь, у нее нет.

Тема подстрекательства подростков к суициду через социальные сети получила широкую огласку после публикации статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года. В материале утверждалось, что за полгода 130 несовершеннолетних стали жертвами "огромного сообщества" групп, "подталкивающих детей к суициду" в сети "ВКонтакте". При этом статья содержала оговорку, что ее автор Галина Мурсалиева и эксперты "не могли внимательно изучить все 130 случаев суицида детей".

После выхода статьи был арестован лишь один человек, имеющий отношение к упоминаемым в статье "группам смерти" — администратор одной из них Филипп Будейкин (по прозвищу Филипп Лис), 21-летний житель Московской области. В ряде интервью он то признавал, то отрицал свою причастность к нескольким подростковым суицидам.

В ноябре 2016 года в Следственном комитете заявили, что как минимум 15 подростков покончили с собой в результате общения в группах смерти. А в конце марта в МВД заявили, что связь так называемых "групп смерти" в социальных сетях с подростковыми суицидами обнаруживается лишь в 1% всех случаев самоубийств.