Дума одобрила законопроект о праве попавших под санкции россиян не платить налоги в России

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который дает возможность попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах в России. За документ проголосовали 324 депутатов, против — 38. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Автор поправок, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что они нужны в тех случаях, когда попавший под санкции человек по европейским законам должен отчитываться о налогах за рубежом. Это связано с тем, что у некоторых людей там есть компании, имущество или доходы, пишет Meduza.

Но из-за санкций такие люди вынуждены жить в России, а значит признаются налоговыми резидентами РФ. В результате россияне по российским законам должны были бы платить налоги в России, а в Европе им угрожали бы санкции за уклонение от налогов. Новый закон позволит платить налоги в Европе, несмотря на постоянное проживание в России.

Макаров также отверг предположения, что попавшие под санкции россияне таким образом будут в более выгодных условиях. Он напомнил, что в России налог на доходы физических лиц составляет 13 процентов, а в Европе — около 30.

Поправки о специальных налоговых правилах для попавших под санкции людей были добавлены в правительственный законопроект, посвященный другой теме, за пять дней до голосования. Для кого конкретно из санкционных списков принимается законопроект, Макаров не сказал.