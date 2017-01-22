"Согласно предварительным результатам проверки, автомобиль попал в занос, водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством. Из грузовика высыпались танковые снаряды", — заявила представитель городской полиции.
По ее словам, вокруг места ДТП была организована двухсотметровая зона безопасности. Угрозы взрыва снарядов нет. Один пострадавший в результате инцидента был госпитализирован.
Как сообщалось, в первых числах января для усиления восточного фланга НАТО в Европу начали прибывать военнослужащие танковой бригады США. Процесс переправки американских военнослужащих в Европу займет примерно две недели. Руководство подразделения будет находиться в Польше. Военнослужащие США будут размещены также в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии и Венгрии, сообщает агентство.
Первоначально планировалось, что военнослужащие прибудут в конце января, но президент США Барак Обама ускорил процесс с тем, чтобы его преемник Дональд Трамп не мог его остановить.
В июле 2016-го на саммите в Варшаве страны НАТО договорились усилить восточный фланг альянса, дислоцировав в странах Балтии и Польше боевые части примерно по 1000 человек.
Дополнительно к этому в рамках операции "Atlantic Resolve" в Центральной и Восточной Европе будут размещены примерно 4400 военнослужащих американской третьей танковой бригады, которая базируется сейчас в штате Колорадо.
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