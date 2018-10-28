28.10.2018, 18:50

Драма в Вильнюсе: хозяин уехал, собака осталась сторожить усадьбу

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 5 pilti
Sodybą saugantis šuo Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Жители Вильнюса обеспокоены судьбой оставленной в проданной усадьбе собаки. Собака никуда не уходит от растущего в усадьбе дерева и ждет хозяина. Приближается зима, соседи обеспокоены: сколько это будет продолжаться? Нынешний владелец усадьбы заявил, что все это неправда.

Житель Кальненай Йонас рассказал, что наблюдает эту картину уже давно. По его словам, мужчина, который жил неподалеку, оставил усадьбу два года назад, в ней осталась и собака. Верный пес никуда не уходит, ждет возвращения хозяина.

"Сейчас усадьба продана, там строят новый дом. Хозяина собаки нет, никто не знает, где он. Собака не привязана, она могла бы уйти, но не уходит и все время держится около одного дерева. Местные жители приносят ей еду. Сейчас ищут подходящую будку, ведь скоро наступит зима", — рассказал Йонас.

Живущая рядом Рута сказала, что в усадьбе никто не живет с осени 2017 года. Идет второй год.

"Собака тогда жила одна. Мы проходили, заметили, что она хромает. Обратились в приюты, но никто не мог помочь. Приезжала какая-то служба с полицией — но территория огорожена, частная собственность — они вошли, нашли сухой корм, дыру в доме, чтобы собака могла в него заходить. Насколько я знаю, они связывались с хозяином, но чем все закончилось — не знаю", — сказала Рута.

Сейчас о собаке заботятся соседи, они приносят ей еду, ищут будку (собираются ее купить, нашлись люди, которые согласны выделить на это деньги).

"Вообще, человек, который здесь жил, был хозяйственный, не асоциальный. Потом он перебрался в город, приезжал на автобусе сюда, а потом продал усадьбу. Новые владельцы усадьбы принесли в лес мешок сухого корма", — рассказала Рута.

Соседи хотели бы найти собаке нового хозяина, который мог бы о ней позаботиться.

Литовский DELFI связался с нынешним владельцем усадьбы Ауримасом.

"Человек, который здесь раньше жил, принял двух прибившихся к дому диких собак — одна ушла, другая осталась. У собак не было даже будки, но мужчина их кормил, приезжал к ним, даже когда переехал. Поскольку сейчас идет стройка, собака тоже находится здесь. У нас уже есть человек, который заберет собаку, но ее бывший хозяин в больнице, а без него животное непросто поймать — нужно приручить. На собаке никогда не было ошейника, поэтому поймать ее непросто", — сказал Ауримас.

По его словам, есть немало людей, которые хотели бы забрать собаку, но они не могут ее поймать. Бывший владелец усадьбы Витас себя хозяином этой собаки никогда не считал, просто кормил.

Волонтер приюта Tautmilės prieglaudėlė Ольга сказала, что недавно ездила туда, пыталась поймать эту собаку, но она одичала, отвыкла от людей, поэтому ее надо сначала приручить, а потом попытаться поймать.

"Мы говорили с одной местной жительницей, она обещала приручить. Собаку надо приучить к людям, кормить, общаться с ней — нельзя сразу начать ловить, иначе собака спрячется", — сказала волонтер.

Она сказала, что с нынешним хозяином усадьбы не встречалась поэтому не знала, что есть люди, которые хотят забрать собаку. До сих пор в приюте сохранили место для нее, намеревались социализировать, искать новых хозяев.

Ольга заметила, что если жители заметили приблудившуюся собаку, надо звонить в компанию мэрии Grindа. У работников этой компании есть необходимое для ловли животных оснащение.

"Одичавших животных поймать непросто. У нас нет дорогого оснащения для ловли собак. В маленьких приютах порой работают по несколько человек, а животных там немало, поэтому волонтеры физически не могут ездить и приручать одичавших животных, чтобы их поймать и доставить в приют", — сказала она.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Шок-реклама от полиции. Задержанным за превышение скорости водителям предлагают записаться в доноры органов

28.10.2018
С четверга полиция раздает всем водителям, которых задерживает за серьезное превышение скорости, рекламные листки с предложение зарегистрировать себя донором органов в инфосистеме здравоохранения.
Подробнее




ТАБЛИЦА: В каком магазине в октябре были самые низкие цены? Жесткая конкуренция вытесняет лидеров

28.10.2018
В октябре рейтинг потребительских цен Kasulik снова возглавил магазин Grossi. Интересные изменения произошли на втором месте, которое вместо традиционной Prisma занял Coop.
Подробнее

ТТУ превратился в TalTech: во сколько университету обошелся ребрендинг?

28.10.2018
В середине сентября Таллиннский технический университет сообщил, что он больше не ТТУ, и теперь носит более интернационально понятное название TalTech. Однако сколько пришлось университету потратить на ребрендинг?
Подробнее

-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
90,30 €
-25% Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
330,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
132,30 €

Ненавидит евреев и мигрантов, за Трампа не голосовал. Что стрелок из Питтсбурга писал в соцсетях перед нападением на синагогу

28.10.2018
27 октября 46-летний Роберт Бауэрс пришел в синагогу ”Древо жизни” в Питтсбурге и открыл стрельбу. Он убил 11 человек, ранил шестерых (в том числе четырех полицейских) и сдался полиции. Бауэрсу предъявили обвинения по 29 пунктам, ему грозит смертная казнь. ”Медуза” рассказывает, что американские издания успели выяснить о нападавшем.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: "Йокерит" вырвал победу в "Тондираба" и установил рекорд

28.10.2018
Хоккеисты финского "Йокерита" завершили выступление в Таллинне победой над череповецкой "Северсталью" - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Решающая шайба в этом матче была заброшена на последней минуте. За ходом встречи в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 3950 зрителей.
Подробнее

В Литве обнаружили брешь в законе: детей могут забрать за один бокал вина?

28.10.2018
В новом законе о правах детей, который вступил в Литве в силу летом 2018 года, указано, что ребенок должен быть защищен от попадания в небезопасное окружение. Небезопасное окружение — такое окружение, в котором может возникнуть угроза жизни, здоровью или нормальному развитию ребенка. Находящиеся рядом нетрезвые родители — одна из составляющих небезопасного окружения и неприсмотра за детьми. Однако могут ли лишиться детей родители, выпившие бокал вина?
Подробнее


Фальшивка на миллионы: знаменитые свитки Мертвого моря оказались поддельными

28.10.2018
По меньшей мере пять из 16 фрагментов Кумранских рукописей, приобретенных для американского музея, оказались поддельными. Ученые приступили к проверке остальных манускриптов. Скандал с фальшивками грозит стать крупнейшим в библейской археологии после нашумевшего дела с разоблачением “Евангелия от жены Иисуса”.
Подробнее


Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид

28.10.2018
Оформление кухни не менее важно, чем других комнат в вашем доме. Полностью изменить ее интерьер может влететь в копеечку. Но есть несколько дизайнерских приемов, как получить кухню вашей мечты и не подорвать семейный бюджет. Об этом рассказывает Reader’s Digest.
Подробнее