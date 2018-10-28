Драма в Вильнюсе: хозяин уехал, собака осталась сторожить усадьбу

Житель Кальненай Йонас рассказал, что наблюдает эту картину уже давно. По его словам, мужчина, который жил неподалеку, оставил усадьбу два года назад, в ней осталась и собака. Верный пес никуда не уходит, ждет возвращения хозяина.

"Сейчас усадьба продана, там строят новый дом. Хозяина собаки нет, никто не знает, где он. Собака не привязана, она могла бы уйти, но не уходит и все время держится около одного дерева. Местные жители приносят ей еду. Сейчас ищут подходящую будку, ведь скоро наступит зима", — рассказал Йонас.

Живущая рядом Рута сказала, что в усадьбе никто не живет с осени 2017 года. Идет второй год.

"Собака тогда жила одна. Мы проходили, заметили, что она хромает. Обратились в приюты, но никто не мог помочь. Приезжала какая-то служба с полицией — но территория огорожена, частная собственность — они вошли, нашли сухой корм, дыру в доме, чтобы собака могла в него заходить. Насколько я знаю, они связывались с хозяином, но чем все закончилось — не знаю", — сказала Рута.

Сейчас о собаке заботятся соседи, они приносят ей еду, ищут будку (собираются ее купить, нашлись люди, которые согласны выделить на это деньги).

"Вообще, человек, который здесь жил, был хозяйственный, не асоциальный. Потом он перебрался в город, приезжал на автобусе сюда, а потом продал усадьбу. Новые владельцы усадьбы принесли в лес мешок сухого корма", — рассказала Рута.

Соседи хотели бы найти собаке нового хозяина, который мог бы о ней позаботиться.

Литовский DELFI связался с нынешним владельцем усадьбы Ауримасом.