28.10.2018, 18:50

Драма в Вильнюсе: хозяин уехал, собака осталась сторожить усадьбу

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rus.delfi.ee
EST 27
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Sodybą saugantis šuo Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Жители Вильнюса обеспокоены судьбой оставленной в проданной усадьбе собаки. Собака никуда не уходит от растущего в усадьбе дерева и ждет хозяина. Приближается зима, соседи обеспокоены: сколько это будет продолжаться? Нынешний владелец усадьбы заявил, что все это неправда.

Житель Кальненай Йонас рассказал, что наблюдает эту картину уже давно. По его словам, мужчина, который жил неподалеку, оставил усадьбу два года назад, в ней осталась и собака. Верный пес никуда не уходит, ждет возвращения хозяина.

"Сейчас усадьба продана, там строят новый дом. Хозяина собаки нет, никто не знает, где он. Собака не привязана, она могла бы уйти, но не уходит и все время держится около одного дерева. Местные жители приносят ей еду. Сейчас ищут подходящую будку, ведь скоро наступит зима", — рассказал Йонас.

Живущая рядом Рута сказала, что в усадьбе никто не живет с осени 2017 года. Идет второй год.

"Собака тогда жила одна. Мы проходили, заметили, что она хромает. Обратились в приюты, но никто не мог помочь. Приезжала какая-то служба с полицией — но территория огорожена, частная собственность — они вошли, нашли сухой корм, дыру в доме, чтобы собака могла в него заходить. Насколько я знаю, они связывались с хозяином, но чем все закончилось — не знаю", — сказала Рута.

Сейчас о собаке заботятся соседи, они приносят ей еду, ищут будку (собираются ее купить, нашлись люди, которые согласны выделить на это деньги).

"Вообще, человек, который здесь жил, был хозяйственный, не асоциальный. Потом он перебрался в город, приезжал на автобусе сюда, а потом продал усадьбу. Новые владельцы усадьбы принесли в лес мешок сухого корма", — рассказала Рута.

Соседи хотели бы найти собаке нового хозяина, который мог бы о ней позаботиться.

Литовский DELFI связался с нынешним владельцем усадьбы Ауримасом.

"Человек, который здесь раньше жил, принял двух прибившихся к дому диких собак — одна ушла, другая осталась. У собак не было даже будки, но мужчина их кормил, приезжал к ним, даже когда переехал. Поскольку сейчас идет стройка, собака тоже находится здесь. У нас уже есть человек, который заберет собаку, но ее бывший хозяин в больнице, а без него животное непросто поймать — нужно приручить. На собаке никогда не было ошейника, поэтому поймать ее непросто", — сказал Ауримас.

По его словам, есть немало людей, которые хотели бы забрать собаку, но они не могут ее поймать. Бывший владелец усадьбы Витас себя хозяином этой собаки никогда не считал, просто кормил.

Волонтер приюта Tautmilės prieglaudėlė Ольга сказала, что недавно ездила туда, пыталась поймать эту собаку, но она одичала, отвыкла от людей, поэтому ее надо сначала приручить, а потом попытаться поймать.

"Мы говорили с одной местной жительницей, она обещала приручить. Собаку надо приучить к людям, кормить, общаться с ней — нельзя сразу начать ловить, иначе собака спрячется", — сказала волонтер.

Она сказала, что с нынешним хозяином усадьбы не встречалась поэтому не знала, что есть люди, которые хотят забрать собаку. До сих пор в приюте сохранили место для нее, намеревались социализировать, искать новых хозяев.

Ольга заметила, что если жители заметили приблудившуюся собаку, надо звонить в компанию мэрии Grindа. У работников этой компании есть необходимое для ловли животных оснащение.

"Одичавших животных поймать непросто. У нас нет дорогого оснащения для ловли собак. В маленьких приютах порой работают по несколько человек, а животных там немало, поэтому волонтеры физически не могут ездить и приручать одичавших животных, чтобы их поймать и доставить в приют", — сказала она.

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