28.10.2018, 21:29

Доставщик пиццы, стриптизер, сторонник Трампа. Что известно о мужчине, отправившем бомбы Обаме, Клинтон и Соросу

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Доставщик пиццы, стриптизер, сторонник Трампа. Что известно о мужчине, отправившем бомбы Обаме, Клинтон и Соросу
Reuters / Scanpix

26 октября во Флориде был задержан 56-летний Сизар Сэйок — его обвиняют в рассылке по меньшей мере 14 бомб известным политикам-демократам, в том числе бывшему президенту Бараку Обаме, госсекретарю Хиллари Клинтон, вице-президенту Джо Байдену, нескольким действующим членам конгресса, а также финансисту Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану (адресованная ему посылка пришла на телеканал CNN), пишет "Медуза".

Сэйока, которого ранее неоднократно задерживала полиция, вычислили благодаря отпечатку пальца на посылке конгрессмену Максин Уотерс. Оказалось также, что генетические образцы с двух посылок совпадают с ДНК, пробу которой у него взяли после одного из арестов. Кроме того, грамматические ошибки из его постов в соцсетях совпали с ошибками на посылках, пишет Associated Press.

В ФБР подтвердили, что бомбы не были муляжами, — хотя экспертам еще предстоит выяснить, существовала ли реальная опасность взрыва. Как заявил директор бюро Кристофер Рэй, каждая бомба состояла из 15-сантиметрового фрагмента пластмассовой трубы, часов, батарейки и взрывчатки. По данным CNN, на допросе Сэйок сказал, что не планировал кому-либо навредить.

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Официально мотивы обвиняемого не раскрывались. Судя по всему, Сэйок — активный сторонник Дональда Трампа: в 2016 году он зарегистрировался как избиратель-республиканец, участвовал в предвыборных митингах президента, а белый фургон, где Сэйок, похоже, жил в последнее время, снаружи обклеен стикерами с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. На фургоне также есть изображения мишени на лице Хиллари Клинтон и слоганы против CNN (телеканала, который Трамп активно критикует).

Как удалось выяснить журналистам, Сизара Сэйока неоднократно задерживали за кражи; одно из обвинений в его адрес касалось угрозы устроить взрыв. Знакомые описывают его как беспокойного и неуравновешенного человека, а адвокат, представляющий интересы его родственников (с которыми Сэйок не общался несколько лет), утверждает, что у него есть психическое расстройство.

До недавнего времени Сэйок работал в доставке пиццы; Associated Press также называет его ”бодибилдером-любителем” и бывшим стриптизером. Его бывшая начальница из пиццерии рассказала журналистам, что он был образцовым работником, однако постоянно высказывался против меньшинств: геев, афроамериканцев, евреев и других; Сэйок и ее саму критиковал за гомосексуальность, говоря, что она будет ”гореть в аду”. В то же время, как пишет The Washington Post, в разговорах с коллегами он выдавал себя за человека индейского происхождения. На самом деле, по словам его кузена, отец Сэйока — филиппинец, а мать — итальянка.

Сэйок вел несколько аккаунтов в соцсетях, где делился конспирологическими теориями (например, о том, что Джордж Сорос нанял актеров для антиоружейной кампании после массового убийства во Флориде), критиковал политических оппонентов Дональда Трампа, а также открыто угрожал им — в том числе тем, кому отправил посылки.

На момент предъявления Сизару Сэйоку обвинений было известно о 13 посылках, которые он, предположительно, отправил 11 адресатам; вскоре ФБР объявило, что обнаружен 14-й пакет. В бюро считают, что какие-то отправления могли быть еще не обнаружены. Сэйоку грозит до 48 лет тюрьмы по нескольким обвинениям — в том числе в незаконной транспортировке взрывчатки и угрозах бывшему президенту США.

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