Доставщик пиццы, стриптизер, сторонник Трампа. Что известно о мужчине, отправившем бомбы Обаме, Клинтон и Соросу

Официально мотивы обвиняемого не раскрывались. Судя по всему, Сэйок — активный сторонник Дональда Трампа: в 2016 году он зарегистрировался как избиратель-республиканец, участвовал в предвыборных митингах президента, а белый фургон, где Сэйок, похоже, жил в последнее время, снаружи обклеен стикерами с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. На фургоне также есть изображения мишени на лице Хиллари Клинтон и слоганы против CNN (телеканала, который Трамп активно критикует).

Как удалось выяснить журналистам, Сизара Сэйока неоднократно задерживали за кражи; одно из обвинений в его адрес касалось угрозы устроить взрыв. Знакомые описывают его как беспокойного и неуравновешенного человека, а адвокат, представляющий интересы его родственников (с которыми Сэйок не общался несколько лет), утверждает, что у него есть психическое расстройство.

До недавнего времени Сэйок работал в доставке пиццы; Associated Press также называет его ”бодибилдером-любителем” и бывшим стриптизером. Его бывшая начальница из пиццерии рассказала журналистам, что он был образцовым работником, однако постоянно высказывался против меньшинств: геев, афроамериканцев, евреев и других; Сэйок и ее саму критиковал за гомосексуальность, говоря, что она будет ”гореть в аду”. В то же время, как пишет The Washington Post, в разговорах с коллегами он выдавал себя за человека индейского происхождения. На самом деле, по словам его кузена, отец Сэйока — филиппинец, а мать — итальянка.

Сэйок вел несколько аккаунтов в соцсетях, где делился конспирологическими теориями (например, о том, что Джордж Сорос нанял актеров для антиоружейной кампании после массового убийства во Флориде), критиковал политических оппонентов Дональда Трампа, а также открыто угрожал им — в том числе тем, кому отправил посылки.

На момент предъявления Сизару Сэйоку обвинений было известно о 13 посылках, которые он, предположительно, отправил 11 адресатам; вскоре ФБР объявило, что обнаружен 14-й пакет. В бюро считают, что какие-то отправления могли быть еще не обнаружены. Сэйоку грозит до 48 лет тюрьмы по нескольким обвинениям — в том числе в незаконной транспортировке взрывчатки и угрозах бывшему президенту США.