Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в парламент Латвии. "Русские не остановятся ни перед чем"(76)
Речь может идти "о поворотном моменте для региона", считает председатель Евросовета.
Речь может идти "о поворотном моменте для региона", считает председатель Евросовета.
Россия под руководством президента Владимира Путина представляет серьезную угрозу единству Евросоюза. Уверенность в этом председатель Европейского совета Дональд Туск высказал в субботу, 6 октября, на конференции в Папском университете Иоанна Павла II в Кракове на юге Польши.
"Наша проблема — это Россия, которая подрывает в Европе все что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что русские не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", — заявил Туск.
По словам главы Евросовета, существуют "очень четкие следы вмешательства России в кампанию в ходе референдума по "Брекзиту", а также в конфликт выступающей за независимость Каталонии с Мадридом.
Дональд Туск также привел в пример ситуацию с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и приписываемую Москве кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
При этом политик добавил, что "беспокоится" о результатах выборов в парламент Латвии. По словам Туска, речь может идти "о поворотном моменте для региона — моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе".
После обработки данных со всех избирательных участков 7 октября стало известно, что наибольший процент голосов — около 20 — в Латвии набрала оппозиционная Социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения. Основной вопрос теперь заключается в том, удастся ли ей стать правящей партией или повторится ситуация прошлых выборов, когда "Согласие" побеждало, но так и осталось в оппозиции.
Резюмируя все вышесказанное, Туск отметил: "Есть люди, которые считают, что закат Европы неизбежен, и, к сожалению, у них достаточно аргументов в поддержку этого тезиса".
Глава Евросовета оговорился, что "не одержим антироссийской" риторикой, однако добавил при этом: "Если для кого-то основным политическим приоритетом и является расколоть Европу, то это, безусловно, Россия".
Туск принимал участие в проходящей в Кракове международной конференции "Роль католической церкви в процессе европейкой интеграции". В ходе мероприятия он высказался также о перспективах достижения договоренностей по "Брекзиту" до конца 2018 года.
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