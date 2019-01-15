Дональд Трамп устроил в Белом доме прием при свечах — и накормил гостей фастфудом

Трамп пошел на такой шаг из-за продолжающейся блокировки работы правительства США, так называемого "шатдауна". Поскольку часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск, Трамп лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет, передает meduza.io.

Трамп заявил журналистам, что изначально планировал накормить спортсменов салатами, которые должны были приготовить его супруга и дочь.

"У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все это наша любимая еда. У нас много крупных людей, поэтому я думаю, что мы мы немного повеселимся", — сказал американский президент. Непосредственно на приеме Трамп заявил, что на столе есть все, "что мне нравится, что вам нравится".