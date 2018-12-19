Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии

Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США — ИФ) находятся там во время президентства Трампа", — написал он в твиттере.