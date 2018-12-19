19.12.2018, 17:07

Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии

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Интерфакс
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Trump
TrumpFoto: PAPPIS JEAN PIERRE POLARIS, Sipa/Scanpix

США приступают к полному выводу войск из Сирии, соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне.

Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США — ИФ) находятся там во время президентства Трампа", — написал он в твиттере.

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