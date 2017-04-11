Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО

Президент США Дональд Трамп во вторник одобрил вступление Черногории в НАТО. Бывшая югославская республика становится 29-м членом альянса.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал документ о ратификации Протокола о присоединении Черногории к Североатлантическому альянсу", — говорится в заявлении Белого дома.

Подписание документа совпало по времени с визитом в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Россия возражает против расширения НАТО.

В конце марта договор о расширении НАТО и вступлении в альянс Черногории подавляющим большинством голосов — 97 против двух — ратифицировал американский сенат.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил сенаторов как можно быстрее одобрить вступление Черногории в НАТО — до саммита глав государств-членов альянса, который пройдет в конце мая в Брюсселе.

Черногория отделилась от Сербии по результатам референдума 2006 года. В 2014 году она присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, а с 2015 года вела переговоры о вступлении в НАТО.

Переговоры завершились в мае 2016 года, 25 стран стран-членов альянса уже одобрили решение о приеме Черногории в НАТО.