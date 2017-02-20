Дональд Трамп объяснил свои слова о проблемах Швеции

Президент США Дональд Трамп объяснил свое высказывание о проблемах в Швеции, сделанное накануне и вызвавшее шквал насмешек со стороны его оппонентов.

Выступая перед своими сторонниками во Флориде, Трамп заявил: "Необходимо следить за безопасностью в нашей стране. Вы видите то, что происходит в Германии. Вы могли видеть, что происходит, прошлым вечером, в Швеции. Кто бы мог поверить? В Швеции! Они приняли слишком много [мигрантов]. И теперь у них проблемы, которых нельзя было раньше вообразить", — сказал Трамп. После этого он упомянул теракты, совершенные исламистами в Брюсселе, Ницце и Париже.

Это заявление вызвало волну критики и насмешек в его адрес, так как многие восприняли его слова, как заявление о терактах в Швеции, якобы произошедших накануне.

Позднее президент Трамп написал в "Твиттере", что говорил не о терактах, а затронул в своем выступлении тему мигрантов в Швеции, которая обсуждалась накануне в документальном фильме, вышедшем в эфир на телеканале Fox News.

"Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции", — написал он.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс также подчеркнула, что в своем выступлении Трамп сказал о росте преступности в Швеции, не имея в виду какой-либо конкретный случай нападения.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, комментируя заявление президента США, предположил в "Твиттере", что Трамп "что-то перед этим курил".

В программе Fox News, на которую сослался Дорнальд Трамп, шла речь о росте числа вооруженных нападений и изнасилований в Швеции после того, как начиная с 2013 года в страну в большом количестве стали прибывать мигранты из стран Ближнего Востока и Африки.

"В Швеции, после того как они стали проводить политику открытых дверей, резко возросло число преступлений с применением огнестрельного оружия и изнасилований", — рассказал каналу Fox News американский документалист Эми Хоровиц по поводу решения страны впустить большое число беженцев в 2013 году.

Известно, что Fox News — один из любимых каналов кабельного телевидения Дональда Трампа, который он смотрит регулярно.

При этом никаких террористических нападений в Швеции в канун выступления Трампа не было.

Швеция и мигранты

Согласно официальным данным, Швеция, население которой насчитывает около 9,5 млн человек, приняла у себя около 200 тыс. беженцев и мигрантов. Это наибольшее соотношение прибывших к местным жителям, чем в остальных странах Европы.

В 2015 году поток желающих получить статус беженцев сильно возрос: в страну прибыло более 160 тыс. человек.

Это вызвало рост напряженности, имели место отдельные случаи нападений на мигрантов, а также демонстрации в поддержку и против иммиграции.

В прошлом году поток беженцев снизился после того, как Швеция ввела новые пограничные правила, увеличив время проверки, а также стала материально поощрять мигрантов, которые готовы были добровольно вернуться на родину.

В 2015 году полиция усилила охрану в центре для беженцев в городе Арбога в центральной части Швеции, после того как два беженца, прибывшие из Эритреи, были арестованы в связи с убийством двух человек в мебельном магазине IKEA.

11 августа мать и сын были насмерть заколоты ножом во время нападения в городе Вестерос, который находится в 115 км от Стокгольма.

Год назад Швецию потрясло жестокое убийство 22-летней Александры Межер — сотрудницы центра содержания беженцев возле Гётеборга. По обвинению в этом убийстве был арестован 15-летний беженец, содержавшийся в этом центре.

После этого убийства глава шведской полиции попросил дополнительно привлечь более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов для борьбы с терроризмом, депортации нелегальных мигрантов и контроля за центрами содержания беженцев.

Насколько безопасно сейчас в Швеции?

В Швеции в целом уровень преступности остается на довольно низком уровне.

Предварительные официальные данные свидетельствуют лишь о незначительном общем росте преступности в 2016 году по сравнению с предыдущим годом.

Возросло число мошенничеств и преступлений против личности (на 7%), в то время как воровство и правонарушения, связанные с наркотиками, пошли на спад.

Число изнасилований в стране самом деле выросло на 13%, хотя это и ниже, чем было зарегистрировано в 2014 году.

Общее число зарегистрированных нападений на сексуальной почве за год выросло на 20%, достигнув 10 с половиной тысяч.

В то же время эксперты призывают с осторожностью интерпретировать эти цифры и рассматривать их в рамках более широкого контекста.

Кроме того Швеция занимает первое место в Европе по числу джихадистов, примкнувших к экстремистской группировке "Исламское государство", в пересчете на душу населения.

Из 300 боевиков, отправившихся из Швеции воевать в Сирию и Ирак, около 140 вернулись домой, заставив местные власти крепко задуматься над тем, как их теперь реинтегрировать в шведское общество.