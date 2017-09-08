ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ: Наркоман: мы часть решения, а не проблемы

Политика по отношению к наркотикам в разных частях мира принимает разнообразные формы, но о реальных результатах различных подходов мы можем судить только по словам тех людей, которых это касается.

Героев этого фильма, людей со сложными судьбами из семи городов мира, объединяет то, что они употребляют психоактивные вещества, запрещенные в большей части мира законом. Фильм снят венгерским гражданским объединением Rights Reporter и целевым учреждением Drug Reporter.