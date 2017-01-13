Глава фонда ”Справедливая помощь” Елизавета Глинка опознана среди жертв катастрофы самолета Ту-154, разбившегося под Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Опознание было произведено по ДНК-экспертизе.

Как сообщили в окружении доктора Лизы, ее похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.

”Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник”, — сказал источник.

Направлявшийся в Сирию Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря, где он приземлялся для дозаправки. Погибли 92 человека, в частности, Елизавета Глинка, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты. Рассматривается около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.