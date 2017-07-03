Доклад: ядерные державы продолжают модернизировать системы ядерного оружия

Общее количество единиц ядерного оружия сокращается, в то же время ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в обозримом будущем отказаться от него. Эти выводы содержатся в очередном докладе о положении с ядерными вооружениями, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ), передает ТАСС.

К началу этого года девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — располагали примерно 4,15 тысячи оперативно развернутыми единицами ядерного оружия. Совокупное количество боеголовок равно 14 935, что несколько уступает показателю 2016 года — 15 395.

В основном численное сокращение мировых запасов ядерного оружия происходит за счет США и России, на долю которых приходится около 93% общих арсеналов.

Однако, как отмечается в докладе, несмотря на продолжающуюся работу в этом направлении согласно Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), вступившему в силу в 2011 году, темпы ее остаются достаточно медленными. Одновременно с этим обе страны — и США, и Россия — осуществляют масштабную и дорогостоящую модернизацию своих ядерных запасов.

США сохраняют свои амбициозные планы

В США в 2017-2026 гг. на эти цели готовы потратить до $400 млрд. По некоторым оценкам, в ближайшие 30 лет эти расходы могут составить до $1 трлн.

"Запланированное увеличение американских расходов не является неожиданным, — отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Ханс Кристенсен. — Нынешняя администрация США сохраняет амбициозные планы ядерной модернизации, задуманные президентом Бараком Обамой".

В докладе говорится, что США располагают 6,8 тысячи боеголовок (1,8 тысячи — развернуты, 2,2 тысячи — на складах), Россия — 7 тысячами (1,95 тысячи и 2,35 тысячи соответственно), Великобритания — 215 (120 и 95), Франция — 300 (280 и 10), Китай — 270 (все не развернуты), Индия — 100-130 (все не развернуты), Пакистан — 100-140 (все не развернуты), Израиль — 80 (все не развернуты), КНДР, предположительно, — 10-20 (данные не подтверждены в открытых источниках).

Под развернутыми понимаются боеголовки, установленные на ракеты или находящиеся на базах оперативных сил.

Программы Китая, Индии, Пакистана и КНДР

Как говорится в докладе СИПРИ, другие ядерные державы, обладающие меньшими арсеналами, тоже либо уже приступили к размещению средств доставки ядерных боеприпасов, либо объявили о таких намерениях.

Китай запустил модернизационную программу, цель которой — качественное усовершенствование ядерного арсенала. Индия и Пакистан наращивают свои ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем.

КНДР располагает достаточным количеством ядерного топлива, чтобы произвести 10-20 боеголовок, что являет собой новый уровень по сравнению с предыдущими годами. В 2016 году эта страна произвела беспрецедентное число испытаний — с разными результатами — различных ракетных систем.

"Несмотря на недавний прогресс в международных переговорах о запрете ядерного оружия, долгосрочные программы модернизации запущены во всех девяти государствах, — отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Шэннон Кайл. — Это означает, что в обозримом будущем ни одна из этих стран не готова к отказу от ядерного оружия".

Арсенал России

Что касается России, то в докладе говорится, что на начало 2017 года ее активный арсенал насчитывал примерно 4,3 тысячи боеголовок, из которых приблизительно 2,46 тысячи — стратегические и 1,85 тысячи — тактические. Из стратегических боеголовок около 1,95 тысячи были размещены на баллистических ракетах и аэродромах бомбардировочной авиации. Все нестратегические боеголовки хранились на центральных складах. Еще около 2,7 тысячи устаревших боеголовок ожидают утилизации.

Российские межконтинентальные баллистические ракеты постепенно модернизируются, в то время как на место советских систем поступают новые, отмечает СИПРИ. На них приходится около 60% развернутых стратегических боеголовок.

"Россия стремится к поддержанию общего стратегического паритета с США путем ограничения будущих сокращений количества ракетных установок и увеличения максимального числа устанавливаемых на них боеголовок. Ракетные войска стратегического назначения РФ отдают предпочтение системам РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения), которые могут устанавливаться на подвижном ракетном комплексе РС-24 "Ярс" (SS-27 Mod 2). Кроме того, продолжается работа над новым шахтным комплексом МБР, известным как РС-28 (Sarmat, SS-30), который способен нести до 10 РГЧ ИН и, по сообщениям, будет оборудован системой передовых контрмер, позволяющей преодолевать противоракетную оборону США", — говорится в докладе.