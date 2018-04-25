Доклад: в Европе все больше ненависти к журналистам

Европа

Четыре из пяти стран, показатели которых в рейтинге свободы прессы резко снизились, находятся в Европе — Мальта (минус 18 позиций; 65-е место), Чехия (минус 11; 34-е место), Словакия (минус 10; 27-е место) и Сербия (минус 10; 76-е место). В этих государствах, отмечается в докладе, ведущие политики позволяли себе оскорбления и угрозы в адрес журналистов, а также подвергали их юридическому преследованию. В частности, на Мальте убийство в октябре 2017 года журналистки Дафны Каруаны Галиции обнажило тесное сплетение политики, юстиции и бизнеса и продемонстрировало, с каким огромным давлением сталкиваются работники СМИ. К моменту убийства против журналистки было подано в суд более 40 исков по обвинению в клевете.

В Словакии еще до убийства в феврале нынешнего года журналиста Яна Куцияка глава правительства Роберт Фицо называл представителей СМИ "грязными антисловацкими проститутками", "идиотами" и "гиенами". Многими изданиями в стране, констатируют "Репортеры без границ", владеют местные олигархи, что значительно сужает возможности для критического освещения событий.

В Чехии президент Милош Земан печально прославился многочисленными выпадами в адрес журналистов, в том числе презентацией на одной пресс-конференции деревянного макета автомата Калашникова с надписью "для журналистов". Как и в соседней Словакии, крупные бизнесмены контролируют в стране большинство СМИ, среди них и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, владеющий двумя крупнейшими газетами.

Ухудшили свое положение в рейтинге свободы прессы Польша (минус 4 позиции; 58-е место), Венгрия (минус 2; 73-е место), Турция (минус 2; 157-е место), в которой, как отмечают авторы исследования, за решеткой находится больше журналистов, чем в любой другой стране мира. Правовое государство в Турции — не более чем фасад, говорится в докладе. Даже решения Конституционного суда в пользу журналистов не выполняются властями в полной мере.

Россия и постсоветское пространство

В России, оставшейся в рейтинге на 148 месте, государственные СМИ беспрерывно распространяют правительственную пропаганду. Независимые издания, как сказано в докладе, подвергаются огромному давлению со стороны властей и все чаще оказываются в невыносимых финансовых условиях. Иностранным СМИ в России теперь могут навешивать ярлык "иностранных агентов". В 2017 году в РФ были приговорены к тюремным срокам более 40 журналистов и блогеров и пятеро принудительно помещены в психиатрические учреждения. Как подсчитали "Репортеры без границ", ежедневно российские власти под различными предлогами блокируют десятки страниц в интернете.