Доклад: Россия ведет агрессивную одностороннюю гонку вооружений в Арктике

Российские власти расширяют деятельность вооруженных сил в Арктике, продолжая милитаризацию региона, и активно осваивают природные ресурсы. При этом руководство НАТО делает вид, что ничего не происходит, и упускает Арктику из вида. Об этом говорится в новом докладе Центра исследований России при Henry Jackson Society, пишет The Daily Mail.

Как отмечает журналист издания Келли Маклафлин, британские власти активно просят НАТО срочно вмешаться в ситуацию в Арктике и предостерегают о возможности новой холодной войны из-за противостояния в этом регионе.

По мнению депутата Палаты общин Великобритании Джеймса Грея, Запад больше не может игнорировать растущее военное присутствие России в Арктике. "По мере того, как лед тает и в регионе появляются новые коммерческие возможности, Великобритания и ее союзники должны предпринимать больше усилий, дабы гарантировать, что Арктика останется стабильной и мирной", — пояснил он.

В докладе Henry Jackson Society подчеркивается, что власти РФ создали для координации действий в Арктике новый "военный округ" — Объединенное стратегическое командование "Север". "Дан старт новым арктическим бригадам и флоту ледоколов, Россия также заново открыла базы советских времен. С 2014 года военные учения наращиваются", — говорится в материале, который цитирует InoPressa.

Маклафлин отмечает, что на протяжении долгого времени НАТО упускает Арктику из виду. В частности, в последней по хронологии "Стратегической концепции" Североатлантического альянса, опубликованной в 2010 году, даже нет слова "Арктика".

"Альянсу следует принять стратегию, касающуюся Арктики, и тем самым гарантировать, что будет общее понимание региональных вызовов безопасности, а также всеобъемлющая политика, направленная на противостояние им", — говорится в докладе.

Автор доклада Эндрю Фоксолл объяснил, что за последние 10 лет Россия расширила возможности и способности своих вооруженных сил в Арктике в гораздо более мощном и широком масштабе, чем какие-либо действия Запада в тот же период.

"Национальные интересы России в Арктике объясняют некоторые действия, но не все, ряд действий создает впечатление, что Россия ведет в регионе одностороннюю гонку вооружений. Великобритания мало что может сделать для предотвращения действий России, как таковых, но углубленная оценка этих действий и их последствий способствовала бы разработке более эффективной политики", — резюмировал он.

В мае этого года председатель Военно-научного комитета ВС РФ Игорь Макушев объявил о том, что Минобороны в 2017 году намерено создать в Арктике исследовательско-испытательный научный центр, в котором будут решать научные задачи, связанные с обеспечением войск в регионе и созданием новых систем вооружения и техники.

В начале мая сенатор от штата Аляска Дэн Салливан призвал Вашингтон и всех американских партнеров усилить военное присутствие США в этом штате в ответ на масштабные меры Минобороны РФ в Арктике. Россия "играет мускулами" и создает в Арктике новый военный центр с 13 аэропортами и 40 военными ледоколами, отметил политик. По его данным, еще 15 российских ледоколов сейчас находятся на стадии строительства. В связи с этим Салливан обратился к союзникам Вашингтона с призывом к решимости и военному сотрудничеству.

В апреле 2017 года Минобороны РФ сообщило, что восстанавливает сеть полярных аэродромов "для развития инфраструктуры" в Арктике и достраивает военные городки. Уже в этом году на Новосибирских островах и на архипелаге Земля Франца-Иосифа, куда в марте приезжал президент Владимир Путин, завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий.

Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике в 2017 году две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". С 2015 года на Кольском полуострове уже размещен комплекс С-400. В этом году такой же ЗРК заступит на боевое дежурство в Архангельской области, еще один поступит на Кольский полуостров. С-400 "Триумф", в частности задействованная Россией в Сирии, способна на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели и на дальности до 60 км — баллистические цели.

В конце 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал продолжение усиления группировки войск РФ на арктическом направлении. Он также отмечал, что Россия вынуждена была на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства страны, в том числе в Арктике.

В данный момент военное присутствие России в Арктике достигло беспрецедентных масштабов со времен окончания холодной войны, указывают западные обозреватели. Однако в Москве настаивают на исключительно мирном характере деятельности в регионе и стремлении к сотрудничеству с другими странами, заявляя, что в Арктике нет потенциала для конфликтов.