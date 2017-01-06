Доклад разведсообщества США по хакерским атакам, приписываемым Вашингтоном Москве, "будет распространен в начале будущей недели".

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил в Конгрессе США. По его словам, при распространении доклада разведка "уделит должное внимание защите источников и методов", т.е. огласка будет заведомо неполной.

Материал готовился по указанию президента США Барака Обамы и, как отмечает агентство Associated Press (AP), уже передан ему в четверг. Ожидается, что в пятницу с докладом будет ознакомлен и избранный президент США Дональд Трамп.