Мигранты должны либо выучить английский язык до приезда в Соединенное Королевство, либо посещать языковые курсы сразу по приезде, говорится в докладе объединенной парламентской группы по социальной интеграции.

Умение говорить по-английски является "ключом к полноценному участию в обществе и экономике" Британии.

Группа также призывает правительство дать возможность различным местным советам страны самим решать иммиграционные вопросы.

Власти утверждают, что тратят 20 млн фунтов стерлингов на языковые нужды.

Больше курсов английского

В декабре 2015 года кавалер Ордена Британской империи Луиза Кейси, возглавляющая комиссию по социальной интеграции, в своем докладе предупредила о растущем уровне сегрегации в некоторых районах и призвала предлагать больше курсов английского языка, особенно в местах компактного проживания иммигрантов, изолированных от жизни общества.

Нынешний отчет, подготовленный объединенной парламентской группой, призывает власти пойти еще дальше и требовать от иммигрантов изучения английского до приезда в страну или же записываться на курсы сразу после приезда.

Интеграция должна начинаться сразу по приезде в Британию, и английский язык является необходимым к тому условием, утверждают парламентарии.

Британское правительство уже пообещало усилить иммиграционный контроль, как только Британия выйдет из состава ЕС, однако не обнародовало подробностей о том, как конкретно это будет происходить.

По мнению членов объединенной парламентской комиссии, существенную часть иммиграционного контроля необходимо отдать на места, чтобы местные власти регионов и городов сами определяли свою квоту, исходя из своих экономических и культурологических нужд.

По мнению комиссии, замена нынешнего единообразного подхода к этой проблеме приведет к более позитивным общественным дебатам по вопросу иммиграции, поскольку в обществе появится ощущение того, что иммиграционная система в их конкретном районе работает.

Это также будет стимулировать депутатов не уходить от решения иммиграционного вопроса в их избирательном округе.

Члены комиссии по интеграции указывают на то, что подобная модель действует в Канаде, где органы власти каждой провинции определяют свои собственные иммиграционные требования и выдают въездные визы для конкретного региона или сектора экономики.

В докладе также содержится призыв выработать новую национальную стратегию по интеграции иммигрантов, куда будет входить обязательное ознакомление с законами, традициями и культурой Британии, предоставление им доступа на рынок труда, а также требование к местным советам определить план интеграции вновь прибывших.

Вторая родина

В настоящий момент чистый миграционный прирост в Британии находится гораздо выше установленной правительством плановой цифры в 100 тыс. человек, однако власти заявляют, что это число значительно уменьшится, как только Британия выйдет из Евросоюза.

Председатель парламентской группы по интеграции депутат-лейборист Чукка Умунна заявил, что Британии необходимо иметь наготове полноценную интеграционную программу, как только правила изменятся после "брексита".

"Совершенно ясно, что иммиграция по-разному отразилась на разных районах страны, и скорость, с которой эти изменения стали происходить, взволновала многих, — сказал он. — Для решения этой проблемы правительство прежде всего должно понять, что делать с проблемой отсутствия интеграции иммигрантов. Именно этим ваккумом пользуются экстремисты и разжигатели ненависти".

Министерство внутренних дел заявляет, что не планирует делегировать предоставление въездных виз местным властям, однако уже выделило средства на курсы английского языка.

"Наша страна издавна становилась второй родиной для многих культур и сообществ, но все мы должны быть часть одного общества — британского", — сказал представитель правительства.

По его словам, 140 млн фунтов выделено из фонда по контролю за миграцией с тем, чтобы помочь местным властям справляться с притоком мигрантов.

"Вместе с тем необходимо признать, что неконтролируемая массовая иммиграция затрудняет социальную сплоченность общества и бременем ложится на социальные службы, — добавил чиновник. — Нашим приоритетом является построение такой иммиграционной системы, которая была бы подконтрольна и работала на благо всех в Британии".