ДОКЛАД: Лишь 2% населения Земли живут в свободном гражданском обществе

Даже далеко не все граждане Евросоюза живут в открытом гражданском обществе, считают авторы доклада "Атлас гражданского общества". США, Великобритания и Испания получили вовсе не лучшую оценку.

Только 2 процента населения Земли живут при наличии свободного гражданского общества, в котором граждане могут "без правовых и практических препятствий вступать в организации, выходить на демонстрации и свободно получать и распространять информацию". Таков итог исследовательской работы авторов "Атласа гражданского общества" — доклада, который представлен в среду, 31 января, в Берлине. Подготовлен он был связанной с протестантской церковью правозащитной организацией "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt").

К 2 процентам населения, живущего в ситуации "открытого" гражданского общества относятся 148 миллионов человек из Германии, Дании, Швейцарии, Португалии и нескольких других стран. Их соседи по Евросоюзу Испания, Великобритания, Испания, а также США относятся, согласно атласу, к категории "ограниченно открытого" общества — в этих странах зафиксированы случаи, когда критически относящиеся к властям организации подвергались преследованиям.

Среди стран Евросюза одна только Венгрия относится к категории "ограниченного гражданского общества" — вместе с Украиной, Казахстаном и Бразилией. "Подавленное" гражданское общество правозащитники зафиксировали в России, Беларуси, Турции и Мексике. А "закрытое" гражданское общество — наихудшая категория — была присвоена Китаю, Кубе и многим арабским и африканским странам.