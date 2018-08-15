Доклад: католические священники в США растлили тысячи детей

Это одно из самых крупных расследований, которые проводились на территории США. С его помощью удалось установить более тысячи жертв педофилов.

В докладе указывается, что на поверку цифры могут оказаться в несколько раз выше, чем удалось выяснить следователям.

Расследование продолжалось полтора года, затронуло шесть самых больших епархий штата — Алентаун, Ири. Гринсбург, Харрисбург, Питтсбург и Скрентон. Именно там были обнаружены самые массовые очаги растления несовершеннолетних, которые активно покрывались руководством Римско-католической церкви.

Большое жюри проверило так называемые секретные архивы — 2 миллиона внутренних докладных записок и отчетов по поводу заявлений о незаконных действиях священников, которые церковные иерархи скрывали от широкой общественности.

"Священники насиловали маленьких мальчиков и девочек, а затем те люди Божьи, которые были ответственны за них, не только ничего не делали, но и покрывали эти действия на протяжении десятилетий. Несмотря на ряд институциональных реформ, церковным лидерам в целом удавалось избежать публичной ответственности", — говорится в докладе.

Ужасы доклада

Сам доклад — 1400 страниц — подробно описывает случаи насилия над детьми — такие, например, как история священника, растлившего семилетнего мальчика и немедленно посоветовавшего ему покаяться в содеянном "грехе" и исповедоваться самому насильнику.

Еще одна — о священнике, регулярно насиловавшем другого подростка на протяжении двух лет — мужчина обрушивавался на ребенка с такой силой, что нанес ему многочисленные травмы позвоночника: впоследствии тот был вынужден принимать обезболивающие препараты, от которых в итоге впал в зависимость.

Еще одного мальчика раздели догола и заставляли позировать в образе Христа, пока группа служителей католической церкви делала его снимки на "Полароид". Священники давали детям золотые нательные крестики, чтобы помечать тех, кто уже подвергся растлению.

Согласно докладу, священнослужители насиловали девочек в больнице — одной из них только удалили миндалины. Другой священник сумел сохранить должность и остаться в приходе даже после того, как овладел юной девушкой, подделал подпись архиерея на свидетельстве о браке, а затем развелся с ней, когда та забеременела.

Многие жертвы утверждали, что их опаивали или как-либо иначе манипулировали ими. Некоторые вспоминали, что их били родные, так как отказывались верить их рассказам.

В докладе также содержится критика в адрес арихиепископа Вашингтона кардинала Дональда Вюрла, в прошлом епископа Питтсбурга, за его роль в сокрытии надругательств над детьми.

Накануне выхода доклада высокопоставленный кардинал выступил в собственную защиту, заявив, что действовал "со всем усердием, с заботой о пострадавших от насилия и с целью предотвратить надругательства над детьми в будущем".

"Этот доклад послужит напоминанием о серьезных упущениях, которые церковь обязана признать и за которые она обязана попросить прощения", — написал кардинал.

Среди жертв педофилов — нынешний конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Марк Роцци, который рассказал большому жюри, что был изнасилован священником в католической школе окгруга Беркс. Этот же священник, по словам Роцци, развратил одного из его школьных друзей, который покончил с собой в 2009 году.

Роцци призвал коллег по законодательному собранию внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы ужесточить уголовную ответственность за растление несовершеннолетних.

Что говорит закон?

Хотя в докладе называнны поименно сотни католических священников, некоторые имена были изъяты из-за заявлений о том, что указание нарушит их конституционные права.

Генральный прокурор штата Джош Шапиро заявил на пресс-конференции во вторник, что его ведомство работает над тем, чтобы список был представлен без изъятий.

Кроме того, некоторые случаи насилия будут изъяты из общего большого расследования по причине истечения срока давности по подобным преступлениям.

В Пенсильвании люди, ставшие жертвами растления до наступления совершеннолетия, могут подавать гражданские иски до достижения 30 лет, уголовные иски — до 50.

Самому пожилому человеку, ставшему жертвой насилия в церкви в детском возрасте, исполнилось 83 года.

По словам представителей обвинения, именно лазейки в местном законодательстве штата позволили многим педофилам уйти от ответственности.

Большое жюри, в свою очередь, призвало изменить закон, чтобы позволить более пожилым жертвам подавать судебные иски против епархий за действия и увечья, нанесенные им в детстве.

Это расследование стало новым витком в длинной череде скандалов, связанных с растлением несовершеннолетних католическими священниками — один из самых громких и массовых произошел около 20 лет назад в Бостоне.

Как реагирует церковь?

За месяц до того, как был обнародован доклад большого жюри, кардинал Теодор Маккэррик, одна из ключевых фигур в американской католической церкви и бывший архиепископ Вашингтона, который неоднократно обвинялся в растлении детей и взрослых на протяжении нескольких десятилетий, подал в отставку.

В свою очередь, епископат католической церкви Пенсильвании распространил заявление с просьбой молиться о жертвах насилия и о самой церкви; в нем также была обещана большая открытость и отмечалось, что институциональные изменения последних лет сделали церковь гораздо более безопасным местом.

Согласно докладу большого жюри, многих священников, чьи имена названы в докладе, покрывало вышестоящее руководство, многие получали повышения.

В документе также говорится о так называемом руководстве по скрытию правды: так, термины "сексуальное насилие" и "изнасилование" предлагалось заменять более мягким "недостойное поведение", а расследование подобных дел рекомендовалось доверять тем священникам, которые не прошли соответствующие тренинги.

В случае, если служителя католической церкви все же нужно было отзывать, приходу нельзя было называть настоящую причину. В качестве удобных версий были представлены "болезнь", "нервное истощение" или же просто молчание.

Ныншний доклад, готовившийся на протяжении последних двух лет, увидел свет на фоне возобновившихся разбирательств по поводу растления детей в католической церкви.

В начале этого года папа римский Франциск принес извинения жертвам надругательств в Чили за "серьезные ошибки", которые он допустил, разбираясь с заявлениями о предполагаемом насилии над детьми.