Доклад Bellingcat: что известно о крушении MH17 спустя три года

17 июля исполняется три года с тех пор, как ракета в небе над восточной Украиной сбила пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysian Airlines. Погибли 298 человек. Как установило международное расследование, самолет был сбит с земли.

Международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat опубликовала доклад, обобщающий доказательства причастности к этому пророссийских сепаратистов и опровергающий наиболее известные альтернативные версии. Русская служба Би-би-си прочитала 72-страничный документ — вот его основные пункты.

Как развивались события до и после падения MH17: версия Bellingcat

В период с 23 по 25 июня 2014 года военнослужащие 53-й зенитно-ракетной бригады перегнали несколько транспортных средств к российско-украинской границе. В их числе была ракетная установка "Бук" под номером 332.

Утром 17 июля 2014 года (здесь и далее указано местное время) установка находилась в Донецке. Там "Бук" погрузили на платформу грузовой машины. Оттуда она направилась на восток через территорию, подконтрольную пророссийским сепаратистам. Номер "Бука" был замазан, однако Bellingcat удалось опознать установку по вмятинам и следам краски.

За перевозку установки в Донбасс отвечал оставной российский офицер Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", утверждала группа. В 2014 году Дубинский был начальником разведки в подразделении сепаратистов, которое возглавлял Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин). Стрелков, живущий сейчас в Ростове, считается одним из главных идеологов движения "Новороссия", выступающего в поддержку сепаратистов в Донбассе и в защиту так называемого "русского мира".

Днем того же дня грузовик с "Буком" прибыл в город Снежное (Снiжне), находящийся примерно в 80 километрах от Донецка. Из Снежного установка двинулась своим ходом на юг.

Около 16:20 17 июля "Бук" сбил "Боинг" авиакомпании Malaysian Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту рейса MH17 было 298 человек. 196 из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Утром 18 июля "Бук" под номером 332 был заснят на видео. Он проезжал через подконтрольный сепаратистам Луганск. На установке не хватало одной ракеты. Перехваченные беседы сепаратистов свидетельствуют о том, что вскоре после этого ракетная установка вернулась в Россию.

Что не так с другими версиями

Причиной гибели пассажирского лайнера стала ракета "земля-воздух", выпущенная из установки "Бук". К такому выводу пришел Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа, куда, помимо голландцев, вошли представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Российские власти продолжают утверждать, что в крушении виновата украинская сторона.

Кроме того, в интернете циркулирует ряд конспирологических версий: о том, что MH17 был подорван изнутри, а также о связи крушения с таинственным исчезнованием другого рейса "Малайзийских авиалиний" — MH370 — в небе над Южно-Китайским морем.

21 июля Министерство обороны России опубликовало документы по катастрофе. Среди материалов были сильно отредактированные спунтниковые снимки, сделанные в другое время, выяснил Bellingcat с помощью экспертов по фотомонтажу.

По версии российского военного концерна "Алмаз-Антей", который провел собственное расследование, уничтожившая самолет ракета была снята с вооружения российской армии и выпущена с территории, которую не контролировала ни одна сторона конфликта.

Сведения "Алмаз-Антея", обнародованные в октябре 2015 года, не подтверждаются показаниями очевидцев перемещений "Бука", общедоступной информацией и оценками Совет безопасности Нидерландов, подчеркивается в последнем докладе Bellingcat.

Другая альтернативная версия приписывает пуск ракеты, сбившей "Боинг", украинскому "Буку" за номером 312. Ошибка была сделана Службой безопасности Украины, опубликовавшей не тот "Бук" 19 июля 2014 года. У двух машин "мало общего", отмечается в докладе Bellingcat.

Как проводилось расследование

Доклад Bellingcat основан на данных из открытых источников, доступных в интернете: репортажах журналистов, фотографиях и видеозаписях в социальных сетях и спутниковых снимках. Группа была создана британским журналистом Элиотом Хиггинсом в 2014 году.

В МИД России называли докзательства, собранные группой, "сфальсифицированными".

"Всю эту чушь под вывеской Bellingcat готовят в целях дополнительного заработка полтора десятка блогеров, которые, как вы понимаете, не имеют вообще никаких данных и представления о реальных аспектах происшествия", — заявила в марте 2016 года на брифинге внешнеполитического ведомства его официальный представитель Мария Захарова.