Договор между партией мэра Риги Нила Ушакова и "Единой Россией" больше не действует

Договор о сотрудничестве "Согласия" с прокремлевской партией "Единая Россия" больше не в силе, сообщил в передаче "Утренняя панорама" в эфире LTV председатель правления "Согласия" и мэр Риги Нил Ушаков.

Ушаков объяснил, что "Согласие" в 2015 присоединилось к партии Европейских Социалистов, которая свои отношения с третьими сторонами традиционно ведет централизовано. Поэтому ведущая латвийская партия приняла решение проинформировать "Единую Россию", что договор с ней потерял силу.

Нил Ушаков добавил, что договор с российской партией являлся только инструментом, позволявшим наладить более тесные отношения с Россией, например, улучшить связи Рижской думы с рядом российских регионов и местными властями. "Однако со временем ситуация изменилась, когда были введены санкции против России, договор потерял свое значение", — отметил он.

Договор "Согласия" с "Единой Россией" был подписан 21 октября 2009 года в Санкт-Петербурге сразу после конгресса партии. От имени "Согласия" договор подписал тогдашний руководитель фракции в Сейме Янис Урбанович. Для "ЕР" тот договор стал одним из 20-ти с различными зарубежными партиями, которые в своих странах, как правило, были на ведущих ролях. "Согласие" имеет власть в Латвии только на уровне самоуправлений.