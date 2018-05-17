Додон объявил о возможном закрытии офиса НАТО в Молдавии

Офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт в конце года, заявил президент Молдавии. Альянс, по его словам, пытается подобраться к границам РФ.

Молдавия — нейтральная страна и не будет становиться частью какого-либо военного блока, заявил президент республики Игорь Додон, ссылаясь на "мнение большинства граждан". Об этом он сказал в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг, 17 мая.

Офис НАТО по информированию в Кишиневе, по словам Додона, пытается поменять общественное мнение. "Думаю, у них в краткосрочной перспективе ничего не получится. А в среднесрочной — напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", — добавил президент.

Североатлантический альянс заинтересован в Молдавии, так как ему "нужно как можно ближе подобраться к границам Российской Федерации", объясняет Додон.

НАТО в Молдавии

Молдавия сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках индивидуального плана партнерства. Центр информации и документации НАТО был открыт в Кишиневе в 2007 году. В декабре 2017 года в городе открылось бюро связи альянса, Додон активно выступал против этого шага.

В Молдавии продолжается противостояние между пророссийски настроенным президентом Додоном и прозападным парламентским большинством.