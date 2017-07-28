Дочь экс-президента Узбекистана Каримова обвиняется по шести статьям

Дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре предъявлено обвинение по нескольким статьям, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА "Новости".



В управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили, что Каримовой предъявлено обвинение по ст. 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК Узбекистана.

Отмечается, что в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре прошлого года издание "Центр-1" со ссылкой на сотрудника Службы национальной безопасности Узбекистана заявило, что Гульнара Каримова скончалась 5 ноября от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте. Позже источник опроверг сообщения о смерти Гульнары Каримовой.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября. 3 сентября в Самарканде прошли его похороны.